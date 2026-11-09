Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο επεισόδιο.

Ποιο ψέμα κράτησε τις δύο οικογένειες δέσμιες του μίσους για 15 ολόκληρα χρόνια; Ποιος ευθύνεται πραγματικά για τον θάνατο του Ηλία και τι κρύβει η απαγορευμένη σχέση του Μήτρου με τη Λεμονιά;

Θα καταφέρει η Λευκή να φτάσει στην αλήθεια χωρίς να χάσει τον Μάρκο ή οι αποκαλύψεις θα οδηγήσουν σε μια νέα τραγωδία;

Όσα θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Κρίνο και Αγκάθι»

Ο Πέτρος παρασυρμένος από τις ενοχές λέει την αλήθεια για την εικόνα στον Στέλιο που συντρίβεται συνειδητοποιώντας πως επί δεκαπέντε χρόνια πίστευε ένα ψέμα που διέλυσε την οικογένειά του.

{https://www.youtube.com/watch?v=OHgG5-eyoYE}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο αρχοντικό, η Λευκή συνεχίζει την προσπάθεια να ενταχθεί στο σπίτι των Αρβανιταίων, αλλά η επίσκεψη της Δέσποινας πυροδοτεί νέα σύγκρουση με τη Μαριγώ και φέρνει τον Μάρκο αντιμέτωπο με τα αδιέξοδα που απειλούν τη σχέση τους.

Παράλληλα, ο Μήτρος καθησυχάζει τη Λεμονιά, που ρωτά σχετικά με νύχτα του θανάτου του Ηλία, ενώ η Λαμπρινή τον βλέπει να βγαίνει κρυφά από τη στάνη και υποψιάζεται την προδοσία του.

{https://www.youtube.com/watch?v=0Ph0FDAt92c}

Ο Σκλίβας στριμώχνει τον Παναγή με την έρευνα του εισαγγελέα, ο Θωμάς βυθίζεται στις ενοχές του και αρχίζει να χάνει τον έλεγχο, ενώ ο Στέλιος, ανίκανος να καταδώσει τον Πέτρο στον Γεροδήμο, αφήνει την αλήθεια να του ξεφύγει μέσα από τα χέρια, λίγο πριν ο Πέτρος χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και πέσει στον γκρεμό…