Παρατείνονται οι παραστάσεις έως και τις 17 Ιανουαρίου 2027.

Η «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, με τη σπουδαία Λυδία Κονιόρδου, σε διασκευή και σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στο Θέατρο Ergon, παρατείνοντας τις παραστάσεις της έως και τις 17 Ιανουαρίου 2027.

Παράλληλα, το Θέατρο Ergon γιορτάζει τη Black Friday με 25% έκπτωση στα εισιτήρια, από τις 10 Νοεμβρίου, για όλες τις ημέρες παραστάσεων, σε όλες τις ζώνες.

Η παράσταση

Η κορυφαία τραγωδός Λυδία Κονιόρδου επιστρέφει επιστρέφει σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της, για τον οποίο κάποτε ομολόγησε: «Επί τρία χρόνια δεν έζησα για να παίξω αυτόν τον ρόλο».

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Η Φραγκογιαννού της, μια Μήδεια της διπλανής πόρτας, βαδίζει ξανά προς την κάθαρση, αποδεικνύοντας πως το αληθινό θέατρο, όπως και το μυστήριο της ζωής, «λύει, δεν λύεται». Η παράσταση η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1998 στο Θέατρο Πολιτεία, είχε χαρακτηριστεί φαινόμενο, γνωρίζοντας εξαιρετική αποδοχή από κοινό και κριτικούς, σε Ελλάδα αλλά και στην παγκόσμια περιοδεία της και αποτέλεσε ορόσημο για τον τρόπο που το κλασικό Παπαδιαμαντικό σύμπαν μπορεί να μεταφερθεί στο σύγχρονο θέατρο.

Με κεντρικό άξονα την εσωτερική διαδρομή της Φραγκογιαννούς και το ασφυκτικό κοινωνικό περιβάλλον που τη διαμόρφωσε, η παράσταση φωτίζει με δύναμη τις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας ακόμη και σήμερα το 2026. Κοινωνική πίεση, ασφυξία, βία κατά των γυναικών, ενοχή, φτώχεια ψυχής, θρησκευτική σκιά, επαρχιακός πνιγμός, όλα αυτά έχουν επιστρέψει με άλλες μορφές.

Συντελεστές



Θεατρική διασκευή- Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης

Μουσική σύνθεση-διδασκαλία: Τάκης Φαραζής

Σκηνικά: Έρση Δρίνη

Κοστούμια: Χάρης Σουλιώτης

Σχεδιασμός φωτισμού: Αντώνης Παναγιωτόπουλος

Γραφίστας: Ιωάννης Τσίγγας

Διεύθυνση παραγωγής: Φαίη Σούκου

Βοηθός σκηνοθέτης: Στέλλα Παπακωνσταντίνου

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Άρης Ασπρούλης

Διαφήμιση: Renegade- Βασίλης Ζαρκαδούλας

Social Media: Γλυκερία Συμπλικού - Σβέτα Χαλκίδη

Φωτογραφίες παράστασης: Karol Jarek

Digital photo-video content: Φίλιππος Παρούσης

Παραγωγή: ERGON PRODUCTIONS – Γεώργιος Βάλαρης

Στο ρόλο της Φόνισσας η Λυδία Κονιόρδου

Ερμηνεύουν: Ανδριανή Τουντοπούλου, Μίνα Λουίζου, Αμαλία Τσεκούρα, Φανή Λύκου

Μουσικός Α’- ψάλτης: Xρήστος Σύγγελος και Σίμος Παπασπύρου

Μουσικός Β’: Φάνης Μανούσης και Γιώργος Τούμπλαρης

Στο ρόλο του αφηγητή ο Σωτήρης Χατζάκης

Διάρκεια παράστασης

90 λεπτά χωρίς διάλειμμα.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Τετάρτη:19:00, Πέμπτη: 20:30, Παρασκευή: 20:30

Σάββατο: 21:15, Κυριακή: 17:00

Αγορά εισιτηρίων:

- online: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-ergon-i-fonissa/?lang=el

- τηλεφωνικά: 2107234567

- εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

- Ταμείο του θεάτρου ΕΡΓΟΝ, Ζωοδόχου Πηγής 3 και Ακαδημίας, Αθήνα.



