Ο 45χρονος επέμενε στους ισχυρισμούς του εναντίον των δύο θυμάτων της άγριας δολοφονίας στις Λιβανάτες και αναμένεται να οδηγηθεί στην φυλακή μόλις πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ομόφωνα ο 45χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία των δύο ανιψιών του, ηλικίας 26 και 24 ετών, στις Λιβανάτες Φθιώτιδας. Μετά την απολογία του, το μεσημέρι, Ανακριτής και Εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκισή του, με τον κατηγορούμενο να οδηγείται στη φυλακή μόλις ολοκληρωθεί η νοσηλεία του στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Η απολογητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσα στον ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο νοσηλείας, όπου ο 45χρονος νοσηλευόταν φρουρούμενος. Στο νοσοκομείο μετέβησαν ο Ανακριτής και η Εισαγγελέας, συνοδευόμενοι από γραμματέα και διερμηνέα. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο κατηγορούμενος επέμεινε στους ισχυρισμούς που είχε διατυπώσει και κατά την προανακριτική του εξέταση. Υποστήριξε ότι τα δύο ανίψια του τού συμπεριφέρονταν άσχημα και απαξιωτικά, ενώ δεν έδιναν σημασία σε όσα τους έλεγε.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας

Το διπλό φονικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου σε χοιροτροφική μονάδα όπου εργάζονταν τόσο ο 45χρονος όσο και τα δύο ανίψια του. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης, προηγήθηκε έντονη λογομαχία και στη συνέχεια ο 45χρονος επιτέθηκε στους δύο νεαρούς, προκαλώντας τους θανατηφόρα τραύματα με μαχαίρι και σιδερένιο αντικείμενο. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο κατηγορούμενος ανέβηκε σε σιλό και απειλούσε να πέσει στο κενό. Έπειτα από διαπραγμάτευση με αστυνομικό της ΕΛ.ΑΣ., πείστηκε να παραδοθεί. Ο 45χρονος τραυματίστηκε και ο ίδιος, καθώς φέρεται να προκάλεσε τραύματα στον εαυτό του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος και υπό αστυνομική φρούρηση.

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