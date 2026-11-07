Τι αποκάλυψε η μητέρα του κατηγορούμενου που προφυλακίστηκε.

Σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, η μητέρα του 36χρονου που προφυλακίστηκε για τη δολοφονία του πατέρα του στις Σέρρες υπερασπίστηκε δημόσια τον γιο της, επιμένοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη, η γυναίκα εξέφρασε την αγανάκτηση και την αγωνία της για τις εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 68χρονου Γιώργου Χατζίδη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός την 1η Αυγούστου μέσα στο σπίτι του.

«Τι είναι αυτό; Να πιάσουν τσάμπα το παιδί μου; Δεν έκανε τίποτα, γιατί να τον πιάσουν;», ανέφερε, αμφισβητώντας την εμπλοκή του γιου της στη δολοφονία.

Η ίδια περιέγραψε τις επισκέψεις του 36χρονου στον πατέρα του, εξηγώντας ότι, παρά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, προσπαθούσε να τον φροντίζει.

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«Δεν πήγαινε εκεί κάθε μέρα. Έφευγε από τη δουλειά του και πήγαινε εκεί για να του αφήσει φαγητό, κουρασμένος, και μετά γυρνούσε σπίτι του», είπε χαρακτηριστικά.

«Τον φοβόμουν και ντρεπόμουν να μιλήσω»

Η μητέρα του κατηγορούμενου αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που, σύμφωνα με την ίδια, υπήρχαν στη σχέση της με τον σύζυγό της.

Όπως υποστήριξε, το τελευταίο διάστημα ο Γιώργος Χατζίδης κατανάλωνε αλκοόλ και προκαλούσε εντάσεις, γεγονός που την είχε οδηγήσει στην απόφαση να απομακρυνθεί από κοντά του.

«Τελευταία ο Γιώργος έπινε και έκανε φασαρίες. Τον φοβόμουν και ντρεπόμουν να μιλήσω», ανέφερε στην εκπομπή.

Η γυναίκα εξήγησε ότι εξακολουθούσαν να του αφήνουν τρόφιμα και άλλα απαραίτητα πράγματα, χωρίς όμως να μπαίνουν στο σπίτι, καθώς, όπως είπε, εκείνος δεν τους επέτρεπε την είσοδο.

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Οι εξελίξεις στην έρευνα

Ο θάνατος του Γιώργου Χατζίδη είχε αρχικά αποδοθεί σε παθολογικά αίτια, ωστόσο η ιατροδικαστική διερεύνηση ανέτρεψε αυτή την εκτίμηση.

Στις 3 Νοεμβρίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον 36χρονο γιο του, ο οποίος αρνείται την κατηγορία.

Ο συνήγορός του, Ιωάννης Γιάντσιος, ανέφερε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA από τα νύχια του θύματος, τα οποία θεωρεί σημαντικά για την υπεράσπιση.

Παράλληλα, η εκπομπή παρουσίασε πληροφορίες για μεταθανάτιο εντύπωμα παπουτσιού που εντοπίστηκε στη σορό, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η σημασία του για την ταυτοποίηση του δράστη.