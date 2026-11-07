Ασταμάτητος για μια ακόμη φορά ο Σλοβένος άσος.

Με τον Λούκα Ντόντσιτς σε εξαιρετική βραδιά, οι Λέικερς επικράτησαν των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 124-118 και έφτασαν τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες. Ο Σλοβένος σταρ σημείωσε 53 πόντους, την καλύτερη φετινή του επίδοση, ενώ ο Όστιν Ριβς πρόσθεσε 25 πόντους.

Ο Ντόντσιτς πέτυχε 17 από τα 33 σουτ που επιχείρησε και κατέγραψε το 11ο παιχνίδι της καριέρας του με τουλάχιστον 50 πόντους. Με αυτή την επίδοση ανέβηκε στη 10η θέση της σχετικής λίστας στην ιστορία του NBA, μαζί με παίκτες που έχουν πετύχει τον ίδιο αριθμό τέτοιων εμφανίσεων.

Παράλληλα, συμπλήρωσε τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια με τουλάχιστον 40 πόντους, ενώ έχει φτάσει αυτό το όριο σε έξι από τις εννέα φετινές αναμετρήσεις του. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν το τρίποντο που πέτυχε από απόσταση περίπου 19 μέτρων, με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

{https://www.youtube.com/watch?v=30O4NgfgSP0&pp=ygUNbHVrYSBkb27EjWnEh9IHCQlBDAGHKiGM7w%3D%3D}

Για το Πόρτλαντ, ο Ντένι Άβντιγια είχε 22 πόντους, εννέα ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ ο Ντέιμιαν Λίλαρντ σημείωσε επίσης 22 πόντους. Ο Τουμάνι Καμαρά πρόσθεσε 18 και ο Ντόνοβαν Κλίνγκαν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ.