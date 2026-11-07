Και ενώ οι υποθέσεις αυτές αναδεικνύουν σοβαρά κενά στους προληπτικούς ελέγχους, η κυβέρνηση περιορίζεται ακόμη σε σχεδιασμούς και εξαγγελίες.

Μετά την αποκάλυψη κυκλωμάτων με εκατοντάδες εικονικές εταιρείες και φορολογικές οφειλές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, η κυβέρνηση εμφανίζεται να ανακαλύπτει την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στη σύσταση επιχειρήσεων. Το οικονομικό επιτελείο και η ΑΑΔΕ σχεδιάζουν τώρα παρεμβάσεις για τον εντοπισμό των πραγματικών ιδιοκτητών, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την πολυετή καθυστέρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Ανάπτυξης, το οικονομικό επιτελείο και η ΑΑΔΕ εξετάζουν αλλαγές στη διαδικασία ίδρυσης εταιρειών, με αυστηρότερη ταυτοποίηση πραγματικών δικαιούχων και διασταύρωση στοιχείων μεταξύ ΓΕΜΗ και φορολογικής διοίκησης.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι γιατί χρειάστηκε να αποκαλυφθούν οργανωμένα κυκλώματα φοροδιαφυγής προκειμένου να δρομολογηθούν έλεγχοι που θα μπορούσαν να είχαν περιορίσει εγκαίρως τη ζημία για το Δημόσιο.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση του «Χωριάτικου», όπου οι Αρχές ερευνούν σύνθετα εταιρικά σχήματα, διαδοχικές αλλαγές διοίκησης και χρησιμοποίηση παρένθετων προσώπων για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της ίδιας της ΑΑΔΕ. Τον Φεβρουάριο του 2026 ανακοίνωσε την εξάρθρωση κυκλώματος με 205 φυσικά πρόσωπα, 380 συνδεόμενες εταιρείες και συνολικές οφειλές 43 εκατ. ευρώ.

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Και ενώ οι υποθέσεις αυτές αναδεικνύουν σοβαρά κενά στους προληπτικούς ελέγχους, η κυβέρνηση περιορίζεται ακόμη σε σχεδιασμούς και εξαγγελίες.

Οι νέες παρεμβάσεις προβλέπεται να εστιάσουν στον εντοπισμό προσώπων που εμφανίζονται επανειλημμένα σε επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς και στην παρακολούθηση διαδοχικών εταιρικών μεταβολών.

Κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι δεν θα επιβαρυνθεί η διαδικασία ίδρυσης νόμιμων επιχειρήσεων. Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο πότε θα εφαρμοστούν οι αλλαγές και ποιοι μηχανισμοί θα εγγυηθούν την αποτελεσματικότητά τους.

Το ουσιαστικό πρόβλημα δεν είναι μόνο η ύπαρξη «αχυρανθρώπων», αλλά η δυνατότητα κυκλωμάτων να λειτουργούν, να συσσωρεύουν χρέη και να επανεμφανίζονται μέσω νέων εταιρειών.

Η κυβέρνηση καλείται πλέον να εξηγήσει γιατί οι αναγκαίες διασταυρώσεις δεν πραγματοποιούνταν εγκαίρως και πόσα δημόσια έσοδα χάθηκαν εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης. Διότι η πάταξη της φοροδιαφυγής δεν μπορεί να εξαντλείται σε ανακοινώσεις μετά την αποκάλυψη των σκανδάλων, την ώρα που συνεπείς επιχειρήσεις και φορολογούμενοι επωμίζονται το βάρος.