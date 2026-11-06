Αναλυτικά ο καιρός, από τον Σάκη Αρναούτογλου, μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

Λίγα τοπικά φαινόμενα αναμένονται το Σάββατο, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι αυτά αναμένονται σε βόρεια Εύβοια, Βόλο, ενώ βροχές αναμένονται και στα δυτικά όπως στην Κέρκυρα και μέχρι τα παράλια της Καλαμάτας.

Η θερμοκρασία αναμένεται στους 17 στα κεντρικά, από 10 έως 15 στα βόρεια και 17 βαθμοί στην Κρήτη. Στα ανατολικά νησιωτικά από 13 έως και 21 (ΝΑ) και από 17 έως 19 στα δυτικά.

Την Κυριακή, την Δευτέρα και την Τρίτη θα έχουμε αρκετές συννεφιές και αρκετές βροχές αρχικά από τα δυτικά. Μάλιστα το κρύο θα δώσει τη θέση τους σε πιο μαλακό καιρό στις 16 και 17/11 κυρίως στα νότια της χώρας.

Δείτε το βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου με τους χάρτες

{https://www.youtube.com/watch?v=Suu_YCTOZvY}