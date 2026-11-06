Ισχυρούς βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ακόμη χαμηλότερη θερμοκρασία φέρνει η Παρασκευή.

Παρόμοιο με χθες θα είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα Παρασκευή. Τοπικές βροχές αναμένονται στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις με πρόσκαιρα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι βοριάδες θα διατηρηθούν ισχυροί στο Αιγαίο και θα φτάσουν και πάλι τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Βελτίωση το Σαββατοκύριακο

Καλύτερες καιρικές συνθήκες αναμένονται το Σάββατο και την Κυριακή, με περισσότερη ηλιοφάνεια και περιορισμένα φαινόμενα.

Το Σάββατο θα επικρατήσει γενικά καλός καιρός, με λίγες τοπικές βροχές και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα εξακολουθήσει να κινείται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Ανάλογη θα είναι η εικόνα και την Κυριακή. Κάποιες τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο και στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν κατά βάση λίγες νεφώσεις. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία την Κυριακή θα κυμανθεί στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.