Από κρύο σε ζέστη μέσα σε λίγες ημέρες. Πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Χαμηλές θερμοκρασίες αναμένονται στη χώρα μέχρι και το Σάββατο, ενώ απο την Κυριακή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναμένουμε άνοιξη μέσα στον χειμώνα με ηλιοφάνεια και πολύ καλές θερμοκρασίες.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, θα είναι πιο ενισχυμένοι οι βοριάδες, 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο. Αύριο θα προσεγγίσουμε ακόμη και τα 8 μποφόρ, με αποτέλεσμα να πέσει η θερμοκρασία και να έχουμε και λίγες βροχές, οι οποίες όμως δεν θα κρατήσουν για πολύ.

Από την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται ουσιαστικά και περιμένουμε και ανεβασμένες θερμοκρασιακές τιμές. Την άλλη εβδομάδα θα οδηγηθούμε σε σχεδόν ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, με πολύ λίγες βροχές, αν αυτές προκύψουν προς τη δυτική - βορειοδυτική χώρα και τον υδράργυρο σταθερά πάνω από τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Φαίνεται οτι ο Νοέμβριος δείχνει να γέρνει περισσότερο στην άνοιξη παρά στο φθινόπωρο, στο οποίο ανήκει.

Αρχίζει βαθμιαία και κυριαρχεί ο καιρός του βοριά. Ο βοριάς θα αφήσει και κάποιες βροχοπτώσεις σε μια περιοχή που εκτείνεται από την ανατολική την Χαλκιδική και φθάνει μέχρι και τα βορειότερα τμήματα της Κρήτης και από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά. Στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλύτερες, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, μικρότερη επίδραση των βοριάδων και πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές.

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Αύριο Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, νωρίς το μεσημέρι, οι βοριάδες θα προσεγγίζουν ακόμη και τα επίπεδα θυέλλης, ιδιαίτερα προς το κεντρικό, νότιο, νοτιοανατολικό Αιγαίο. Προς την πλευρά του Ιονίου Πελάγους, οι εντάσεις των βοριάδων δεν θα προβληματίζουν.

Πλέον ο υδράργυρος έχει σημειώσει πτώση. Νωρίς το πρωί κάνει αρκετό κρύο ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπως επίσης και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Αύριο Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, θα δούμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες στο ξεκίνημα της ημέρας μας. Αυτός ο βοριάς θα μεταφέρει πιο ψυχρή αέρια μάζα, επομένως το κρύο θα είναι πιο έντονο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Στον αντίποδα, στο νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο ο καιρός παραμένει μαλακός. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 17 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Η Αττική θα επηρεαστεί από τους βόρειους - βορειοανατολικούς ανέμους. Σκοτεινά γκρίζα σύννεφα, στο πέρασμά τους είναι πιθανό να αφήνουν κάποιες διάσπαρτες βροχές, κοντά στους ορεινούς όγκους. Γύρω από Κιθαιρώνα και Πάρνηθα, θα δούμε κάποιες βροχές οι οποίες όμως δεν θα προβληματίσουν. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν προς το νότιο Ευβοϊκό, ίσως δούμε και επίπεδα θυέλλης. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Η Θεσσαλονίκη δεν επηρεάζεται από τον καιρό του βοριά, παρά μόνο τα 3 πόδια της Χαλκιδικής όπου θα έχουμε 7 μποφόρ. Η διαταραχή αφήνει λίγες βροχές και το κρύο πλέον είναι αρκετά έντονο, έως και 15 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πλέον οι βροχές θα είναι πιο περιορισμένες. Όσο πιο δυτικά και νοτιοανατολικά πάμε τόσο καλύτερες θα είναι οι καιρικές συνθήκες. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι οι βοριάδες, οι οποίοι θα προσεγγίζουν τα επίπεδα θυέλλης μέσα στο Αιγαίο, μέχρι και το Σάββατο νωρίς το μεσημέρι. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα κάνει κρύο, δεν θα φθάσουμε πάνω από τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή, τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι πιο μεγάλα, θα περιοριστεί ο βοριάς και επομένως θα αρχίσει ο υδράργυρος να ανεβαίνει.

Από τη νέα εβδομάδα οι άνοιξη θα μας χτυπήσει την πόρτα, θα οδηγηθούμε σε ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο, ελάχιστες οι βροχές - αν βγουν- και ο υδράργυρος θα τραβήξει την ανηφόρα και να βλέπουμε κοντά στην Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, θερμοκρασίες ίσως και πάνω από τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

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