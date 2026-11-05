Περιέγραψε τη βαθιά κατάθλιψη που βίωσε μετά τον θάνατο του πατέρα του το 2005 και την απώλεια της μητέρας του.

Σε προσωπικές εξομολογήσεις για τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει, την περιπέτεια με την υγεία του, αλλά και τις απώλειες αγαπημένων του προσώπων προχώρησε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Ο τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και στην Όλγα Λαφαζάνη, με αφορμή την παράσταση-αφιέρωμα στον πατέρα του, με τίτλο «Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικώτσης».

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα δύσκολα παιδικά χρόνια του σπουδαίου ερμηνευτή, στη φτώχεια που αντιμετώπισε η οικογένειά του, αλλά και στη δική του μάχη με τον καρκίνο του θυρεοειδούς, ο οποίος διαγνώστηκε σε πρώιμο στάδιο.

Παράλληλα, περιέγραψε τη βαθιά κατάθλιψη που βίωσε μετά τον θάνατο του πατέρα του το 2005 και την απώλεια της μητέρας του.

Η φτώχεια στα παιδικά χρόνια του Γρηγόρη Μπιθικώτση

Αναφερόμενος στα παιδικά χρόνια του πατέρα του, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης περιέγραψε τις στερήσεις που βίωσε, καθώς μεγάλωσε σε μια ιδιαίτερα φτωχή οικογένεια. Όπως είπε, ο πατέρας του δεν ξεχνούσε ποτέ τις δυσκολίες εκείνης της περιόδου, ενώ όταν κατάφερε να καταξιωθεί καλλιτεχνικά, φρόντιζε να προσφέρει τη βοήθειά του σε όσους είχαν ανάγκη.

«Ο πατέρας ήταν από πολύ φτωχή οικογένεια. Το παράπονό του ήταν πως όταν όλοι έβαζαν το χέρι τους στην τσέπη, κάτι έβγαζαν, κι εκείνος έβρισκε πανί. Το καλό ήταν πως, όταν μετά έγινε μεγάλος και τρανός, πάντα βοηθούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η μάχη με τον καρκίνο του θυρεοειδούς

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δική του περιπέτεια με την υγεία, αποκαλύπτοντας ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς. Όπως εξήγησε, η έγκαιρη διάγνωση, καθώς η ασθένεια εντοπίστηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπισή της.

Ο τραγουδιστής συνέδεσε, μάλιστα, τη μεγάλη συναισθηματική του ευαισθησία με τις επιπτώσεις που είχε αυτή στην προσωπική και σωματική του κατάσταση, τονίζοντας πως πλέον επιλέγει να εκφράζει ανοιχτά όσα αισθάνεται.

«Την ευαισθησία μου την έχω σωματοποιήσει, μέχρι και καρκίνο έβγαλα, πέρασα και καρκίνο θυρεοειδούς, ευτυχώς το πρόλαβα πολύ νωρίς. Αυτή η περιπέτεια πέρασε και μας άφησε μόνο διδακτικές εμπειρίες. Πλέον ό,τι νιώθω το εξωτερικεύω», δήλωσε.

Η βαθιά κατάθλιψη μετά τον θάνατο του πατέρα του

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μίλησε για τον θάνατο του πατέρα του το 2005, μια απώλεια που, όπως παραδέχτηκε, τον συγκλόνισε και τον οδήγησε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική περίοδο.

Όπως εξήγησε, οι γονείς του προσπαθούσαν πάντοτε να τον προστατεύουν από τις στενοχώριες και τις δυσκολίες, με αποτέλεσμα να δυσκολευτεί να διαχειριστεί τις απαιτήσεις της ζωής όταν χρειάστηκε να σταθεί μόνος του.

«Οι γονείς μου ήθελαν να μην περάσω καμία στενοχώρια, καμία δυσκολία. Σαν αποτέλεσμα, όταν κλήθηκα να βγω στη ζωή και να παλέψω, τα προβλήματα μου φάνηκαν βουνό», ανέφερε.

Περιγράφοντας όσα ακολούθησαν τον θάνατο του πατέρα του, αποκάλυψε ότι απομονώθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο σπίτι του στον Κάλαμο, καθώς δεν μπορούσε να διαχειριστεί το πένθος.

«Όταν έχασα τον πατέρα μου το 2005, έχασα τη Γη κάτω από τα πόδια μου, έπαθα βαθιά κατάθλιψη, κλείστηκα στο σπίτι μου στον Κάλαμο για καιρό», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη μητέρα του, η οποία δυσκολεύτηκε εξίσου να διαχειριστεί την απώλεια του συζύγου της, με τον οποίο είχε μοιραστεί 38 χρόνια κοινής ζωής. Όπως εξομολογήθηκε, η δική της κατάσταση επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ψυχολογία του.

Η απώλεια της μητέρας του αποτέλεσε ένα ακόμη βαρύ πλήγμα, ενώ αποκάλυψε ότι, περίπου έξι μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα του, ενημερώθηκε από τον γιατρό πως εκείνη είχε διαγνωστεί με δύσκολο καρκίνο.

«Η μητέρα μου ήταν μια άγια γυναίκα, πολύ γλυκιά μάνα. Όταν την έχασα, πραγματικά αισθάνθηκα τελείως μόνος. Το 2005 που έφυγε ο πατέρας μου, το σοκ της ήταν τόσο μεγάλο, στα εξάμηνά του με πήρε τηλέφωνο ο γιατρός και μου είπε ότι η μητέρα μου έχει δύσκολο καρκίνο», ανέφερε συγκινημένος.

Το ξεκαθάρισμα στις προσωπικές του σχέσεις

Κλείνοντας, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης αποκάλυψε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις προσωπικές του σχέσεις, επιλέγοντας να απομακρύνει από την καθημερινότητά του ανθρώπους που θεωρεί τοξικούς.

Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, προχώρησε σε ξεκαθάρισμα στις επαφές του, περιορίζοντας αισθητά τον κύκλο των ανθρώπων με τους οποίους διατηρεί επικοινωνία.

«Έκανα μαζικό ξεσκαρτάρισμα από τοξικούς ανθρώπους στη ζωή μου. Από 8.000 επαφές στο κινητό μου μιλάω πια με 2-3. Αυτό είναι σωτήριο και το συστήνω ανεπιφύλακτα», κατέληξε.

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