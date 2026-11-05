Η σύζυγος του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, απάντησε στο αν θα ξαναεπέστρεφε στην «Ζούγκλα».

Στην κάμερα του Happy Day, μίλησε η Κιμ Κίλιαν για την καθημερινότητά της, ενώ ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με τον σύζυγό της Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, στη «Ζούγκλα».

Η ίδια απάντησε λακωνικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως η συνεργασία ανήκει πλέον στο παρελθόν. «Αυτός ο κύκλος έχει κλείσει», είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να θελήσει να επεκταθεί περισσότερο.

Τι έλεγε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος για την Κιμ Κίλιαν

Η απάντηση της Κιμ Κίλιαν έρχεται σχεδόν έναν μήνα αφότου ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος είχε μιλήσει για ίδια, στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», τονίζοντας οτι δεν υπήρξε καλός σύζυγος, καθώς δεν κατάφερε να προστατεύσει την Κίμ Κίλιαν από τη δημοσιότητα.

Όταν ρωτήθηκε για το πώς είναι η σχέση του με την Κιμ Κίλιαν σήμερα δήλωσε: «Την Κιμ να ρωτήσετε ποια είναι η σχέση μας αυτή τη στιγμή, όχι εμένα. Εκτός ότι την αγαπάω πολύ, μπορώ μόνο να πω ότι είναι η μοναδική γυναίκα που είμαι ερωτευμένος μαζί της 20 χρόνια. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είμαστε μαζί παντού, σκεφτόμαστε μαζί, δουλεύουμε μαζί και τρέχουμε για τα παιδιά μας μαζί. Όταν σέβεσαι τον άνθρωπο που αγαπάς δεν μιλάς εσύ για αυτόν, αφήνεις εκείνον να μιλάει για σένα».

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