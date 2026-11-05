Σημαντική ανάπτυξη καταγράφηκε τόσο στη χορηγητική δραστηριότητα όσο και στις καταθέσεις.

Ισχυρή κερδοφορία, αύξηση δανείων και καταθέσεων και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου στο εννεάμηνο του 2026, ανακοινώνοντας καθαρά κέρδη 383 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση. Η θετική πορεία των οικονομικών μεγεθών οδηγεί τη διοίκηση στην αναβάθμιση του στόχου απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) για το σύνολο του έτους σε επίπεδα υψηλών διψήφιων ποσοστών, διατηρώντας παράλληλα τη δέσμευση για διανομή του 70% των κερδών στους μετόχους και πρόσθετο μέρισμα έως 20% της ετήσιας κερδοφορίας.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η τράπεζα, τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε 383 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, εκ των οποίων τα 131 εκατ. ευρώ προήλθαν από το τρίτο τρίμηνο, παραμένοντας σταθερά σε τριμηνιαία βάση.

Απόδοση 18,9% και βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 18,9%, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 9%, στα 0,88 ευρώ. Παράλληλα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διατηρήθηκε στο 36%, αντανακλώντας τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα της πιστωτικής ποιότητας, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να περιορίζεται στο 1%, ενώ η χρέωση πιστωτικών ζημιών διαμορφώθηκε σε καθαρή πίστωση 14 μονάδων βάσης, λόγω συγκεκριμένων αναστροφών προβλέψεων.

Σημαντική ανάπτυξη καταγράφηκε τόσο στη χορηγητική δραστηριότητα όσο και στις καταθέσεις. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στα 11,6 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7% από την αρχή του έτους και 9% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ενισχυμένης εγχώριας ζήτησης για χρηματοδότηση. Αντίστοιχα, η καταθετική βάση, η οποία αποτελείται κυρίως από καταθέσεις λιανικής, αυξήθηκε στα 23,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6% από την αρχή του 2026 και 9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίων, που έφτασε τις 341 μονάδες βάσης στο εννεάμηνο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υπέρβαση του ετήσιου στόχου των 350 έως 400 μονάδων βάσης. Ο δείκτης κεφαλαίων CET1 διαμορφώθηκε στο 20,6% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 25,2%, ενώ η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 11% από την αρχή του έτους, στα 6,21 ευρώ.

Η εξαγορά χαρτοφυλακίου από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως

Στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης των δραστηριοτήτων της, η Τράπεζα Κύπρου ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου 130 εκατ. ευρώ και καταθέσεων περίπου 440 εκατ. ευρώ από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως, με τίμημα κοντά στην ονομαστική αξία. Παράλληλα, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, καθώς οι προβλέψεις για την ανάπτυξη του 2026 έχουν αναθεωρηθεί ανοδικά στο 3%, από 2,5%, παρά τη διεθνή γεωπολιτική αβεβαιότητα.

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Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Πανίκος Νικολάου, υπογράμμισε ότι η ισχυρή κερδοφορία, η αύξηση των δανείων και των καταθέσεων και η συνετή διαχείριση των κινδύνων επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του ομίλου. Όπως ανακοίνωσε, η τράπεζα αναβαθμίζει τον στόχο ROTE για το 2026 σε επίπεδα high-teens, διατηρώντας παράλληλα τον στόχο διανομής του 70% των κερδών και τη δυνατότητα πρόσθετου μερίσματος έως 20% της κερδοφορίας του έτους. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο καταβλήθηκε ήδη ενδιάμεσο μέρισμα 0,24 ευρώ ανά μετοχή, με τη διοίκηση να επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για ισχυρές αποδόσεις στους μετόχους και συνεχή στήριξη της κυπριακής οικονομίας.