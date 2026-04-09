Πότε τα σκάφη αναψυχής σταματούν να θεωρούνται επαγγελματικά, το ΕΚΚΟΜΕΔ, τα EPS της Alpha Bank, η Ambrosia Capital Hellas, η Τράπεζα Κύπρου και η νέα πολιτική αποδοχών της Titan

Stop στους «επιτήδειους» πλοιοκτήτες

Μπορεί το εφετινό Πάσχα να πέφτει νωρίς και οι συνθήκες να μην ευνοούν ιδιαίτερα τις εξορμήσεις πολυτελών σκαφών αναψυχής προς νησιωτικούς προορισμούς, ωστόσο η κυβέρνηση ενεργοποίησε με υπουργική απόφαση διατάξεις που έχουν θεσπισθεί από το 2022 με στόχο την αποκατάσταση της τάξης στο καθεστώς των επαγγελματικών σκαφών. Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι τα σκάφη που δηλώνονται ως επαγγελματικά δραστηριοποιούνται πράγματι στον τουρισμό, περιορίζοντας παράλληλα φαινόμενα καταχρηστικής εκμετάλλευσης φορολογικών απαλλαγών από επιτήδειους ιδιοκτήτες. Η νέα απόφαση ξεκαθαρίζει πότε ένα σκάφος χάνει την επαγγελματική του ιδιότητα. Αυτό γίνεται όταν δεν πραγματοποιεί τον ελάχιστο αριθμό ημερών ναύλωσης που προβλέπει ο νόμος. Παράλληλα, η απόφαση καθορίζει με ακρίβεια τον τρόπο υπολογισμού αυτών των ημερών, αλλά και τις συνέπειες για τους ιδιοκτήτες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Η απόφαση αφορά τόσο πλοία που είναι ήδη καταχωρισμένα στο e-Μητρώο Πλοίων όσο και πλοία με προσωρινή επαγγελματική άδεια. Αν διαπιστωθεί ότι δεν καλύφθηκαν οι απαιτήσεις, τότε το πλοίο χάνει την επαγγελματική του ιδιότητα και μπορεί να προκύψει υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, δασμών, ΕΦΚ και άλλων επιβαρύνσεων που είχαν απαλλαγεί όσο το πλοίο λειτουργούσε ως επαγγελματικό. Η βασική λογική είναι η εξής: το κράτος υπολογίζει πόσες ημέρες ναύλωσης όφειλε να κάνει το πλοίο μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο, πόσες πραγματικά έκανε και, μέσω ειδικού συντελεστή, μετατρέπει αυτές τις ημέρες σε ημερολογιακό χρόνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις προσμετρώνται και περίοδοι αδυναμίας, όπως ανωτέρα βία, μεγάλες επισκευές ή οι απαγορεύσεις της περιόδου COVID-19. Αν στο τέλος του ελέγχου υπάρχει έλλειμμα, αυτό μπορεί να καλυφθεί από πλεόνασμα της αμέσως προηγούμενης τριετίας. Το πιο κρίσιμο σημείο είναι οι προθεσμίες. Για τον τακτικό έλεγχο κάθε τριετίας, ο υπόχρεος πρέπει να καταθέσει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο τελευταίο εξάμηνο πριν συμπληρωθεί η τριετία και, το αργότερο, μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της. Αν αυτή η προθεσμία περάσει χωρίς ενέργεια, θεωρείται ότι δεν εκπληρώθηκε η υποχρέωση των ελάχιστων ημερών ναύλωσης και η επαγγελματική δραστηριότητα του πλοίου παύει αυτοδίκαια.

Ο προϋπολογισμός του ΕΚΚΟΜΕΔ

Πριν καλά καλά ψηφισθεί ο προϋπολογισμός του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), για το 2026 αναθεωρήθηκε κιόλας. Με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη εγκρίθηκε η πρώτη αναθεώρηση του σε μια κίνηση που ήδη προκαλεί ερωτήματα ως προς την αξιοπιστία του αρχικού προϋπολογισμού. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία αναφέρουν αύξηση των εσόδων του ΕΚΚΟΜΕΔ στα 81,26 εκατ. ευρώ από 80,36 εκατ. ευρώ, την ώρα που οι δαπάνες αυξάνονται στα 84,99 εκατ. ευρώ, διευρύνοντας το έλλειμμα του οργανισμού στα 3,73 εκατ. ευρώ. Επαναλαμβάνουμε πως η αναθεώρηση επήλθε μόλις λίγους μήνες μετά την αρχική έγκριση του προϋπολογισμού, στα τέλη του 2025. Η ταχύτητα με την οποία κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρμογή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο υπήρξε ρεαλιστική αποτύπωση των αναγκών του φορέα.

Η Τράπεζα Κύπρου

Από την ετήσια έκθεση της Τράπεζας Κύπρου για το 2025 που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα πληροφορηθήκαμε πως βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη έρευνα της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην επενδυτική δραστηριότητα του Συγκροτήματος σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου κατά την περίοδο 2009–2011. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διερεύνηση επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, σε ενδεχόμενη μη δημοσιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών στα ενημερωτικά δελτία που αφορούσαν τα ΜΑΚ (Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου) και τα ΜΑΕΚ (Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου) της Bank of Cyprus Holdings PLC, καθώς και στα ενημερωτικά δελτία που εκδόθηκαν στο πλαίσιο αυξήσεων κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται ζητήματα που σχετίζονται με την επαναταξινόμηση των ελληνικών κρατικών ομολόγων, τις γνωστοποιήσεις που έγιναν αναφορικά με τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), καθώς και καταγγελίες επενδυτών περί ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης της τράπεζας με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο της Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID). Μετά λοιπόν από 17 χρόνια από τα γεγονότα η υπόθεση παραμένει ανοικτή, με την ελληνική αρχή να συνεχίζει τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη και τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας που είχε διενεργήσει το 2013 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Η νέα πολιτική αποδοχών της Titan

Η νέα πολιτική αποδοχών του 2026 της Titan που θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 8 Μαΐου φέρνει στοχευμένες, αλλά ουσιαστικές αλλαγές, μετατοπίζοντας το βάρος των αμοιβών προς τη μακροπρόθεσμη απόδοση και τη σύνδεση με μη χρηματοοικονομικά κριτήρια, με σαφείς «κερδισμένους» τους ευρισκόμενους στην κορυφή της διοίκησης. Πρώτη και πιο χαρακτηριστική αλλαγή είναι η ενίσχυση της σημασίας της ασφάλειας και η μείωση της βαρύτητας των ατομικών στόχων στα bonus. Το 2025, τα κριτήρια για τα ετήσια bonus (STI) κατανέμονταν έως 60% σε συλλογικούς στόχους και 40% σε ατομικούς, με την ασφάλεια να αντιστοιχεί μόλις στο 5%. Το 2026, η δομή γίνεται πιο αυστηρή: τα χρηματοοικονομικά κριτήρια παραμένουν έως 55%, αλλά η ασφάλεια διπλασιάζεται στο 10%, ενώ οι ατομικοί στόχοι περιορίζονται στο 35%. Την ίδια στιγμή, η Titan εισάγει για πρώτη φορά ένα πρόσθετο, ιδιαίτερα γενναιόδωρο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αποκλειστικά για τον επικεφαλής της Εκτελεστικής Επιτροπής Marcel Cobuz. Το νέο C-LTI plan μπορεί να φτάσει έως το 120% του ετήσιου βασικού μισθού και έχει ορίζοντα επταετούς ωρίμανσης . Ένα τέτοιο εργαλείο δεν υπήρχε στην πολιτική του 2025, γεγονός που ουσιαστικά αναβαθμίζει σημαντικά το πακέτο αποδοχών του. Παράλληλα, αναδιαμορφώνεται η σύνθεση των μακροπρόθεσμων κινήτρων (LTI). Το 2025, τα restricted shares μπορούσαν να φτάσουν έως και το 70% του συνολικού LTI, ενώ το 2026 το ποσοστό αυτό μειώνεται έως 50%, ενισχύοντας έμμεσα τα performance shares και τη σύνδεση με επιδόσεις . Η μετατόπιση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο αλλά και την πιθανή ανταμοιβή για τα ανώτερα στελέχη, καθώς μεγαλύτερο μέρος της αμοιβής εξαρτάται από την επίτευξη στόχων. Σε επίπεδο φιλοσοφίας, η πολιτική του 2026 δίνει σαφώς μεγαλύτερη έμφαση στη μακροχρόνια δημιουργία αξίας και στη συμμετοχή σε μετοχικά προγράμματα, ενισχύοντας το λεγόμενο «shareholder mindset». Αν και η γενική αρχιτεκτονική αποδοχών (μισθός, bonus, LTI) παραμένει παρόμοια με το 2025, η ένταση της σύνδεσης με τη μετοχή και τη βιωσιμότητα είναι αισθητά αυξημένη.

Η Alpha Bank

Μπορεί η Alpha Bank να ανακοίνωσε την αναβολή του Investor Day, το οποίο είχε αρχικά προγραμματιστεί για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, μεταθέτοντάς το για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ωστόσο δεν άλλαξε το guidance της. Αντιθέτως, η Διοίκηση της Alpha Bank διαβεβαίωσε ότι οι εκτιμήσεις για το 2026 παραμένουν αμετάβλητες. Να υπενθυμίσουμε πως σύμφωνα με το guidance της Alpha Bank τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) προβλέπεται πως θα αυξηθούν από 0,36 ευρώ το 2025 σε 0,40 ευρώ το 2026, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 11%. Επιπλέον, θετική ώθηση αναμένεται να δώσουν και τα προγράμματα επαναγοράς μετοχών, τα οποία λειτουργούν ως πρόσθετος μοχλός ενίσχυσης της απόδοσης ανά μετοχή.

Η Ambrosia Capital Hellas

Ούτε η κερδοφορία, ούτε ο τζίρος, αλλά η αύξηση των απαιτήσεων από πελάτες ήταν αυτή που ξεχώρισε από τα οικονομικά αποτελέσματα της Ambrosia Capital Hellas για την εταιρική χρήση 1 Ιουλίου 2024 – 30 Ιουνίου 2025. Ο κύκλος εργασιών της Ambrosia διαμορφώθηκε το 2025 στα 3,08 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή μείωση σε σχέση με τα 3,19 εκατ. ευρώ του 2024, ενώ τα μικτά κέρδη υποχώρησαν αισθητά σε 935 χιλ. ευρώ από 1,85 εκατ. ευρώ. Ακόμη πιο έντονη ήταν η πτώση στα αποτελέσματα προ φόρων, τα οποία περιορίστηκαν σε 279,6 χιλ. ευρώ έναντι 1,67 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 181.897 ευρώ, έναντι 1,36 εκατ. ευρώ το 2024. Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε ήταν οι απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, οι οποίες αυξήθηκαν σημαντικά στα 6,25 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 2,01 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις προς πελάτες ανήλθαν το 2025 σε 855 χιλ. ευρώ από 461 χιλ. ευρώ το 2024.Την ίδια στιγμή, οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν αρνητικές, καθώς ανήλθαν σε -68,7 χιλ. ευρώ, σε αντίθεση με τις ισχυρά θετικές ροές του 2024. Το συνολικό ύψος των συναλλαγών της Ambrosia Capital Hellas με συνδεδεμένα μέρη ανήλθε το 2025 σε 1,83 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης διαμορφώθηκαν το 2025 σε 112,7 χιλ. ευρώ, έναντι 474,5 χιλ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Νέες εταιρείες από την Ten Brinke

Σας ενημερώσαμε προχθές πως στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης του ολλανδικού ομίλου Ten Brinke στην ελληνική αγορά ακινήτων και κατασκευών, ιδρύθηκαν δύο νέες εταιρείες, οι TenPrime Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και TenPolis Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Ωστόσο, χθες ο ολλανδικός όμιλος συνέστησε ακόμη έξι εταιρείες. Πρόκειται για τις TenGrand Collection, TenOikos, TenSummit, TenPlatinum Properties, TenSpace και TenLuxe, έχουν όλες έδρα στην οδό Καρνεάδου 25-29 στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ιδρύθηκαν με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ έκαστη, πλήρως καταβεβλημένο σε μετρητά. Μοναδικός μέτοχος των εταιρειών είναι η Ten Brinke Hellas, γεγονός που επιβεβαιώνει τον κεντρικό σχεδιασμό και τον πλήρη έλεγχο των νέων σχημάτων από τον ολλανδικό όμιλο. Το επιχειρηματικό τους αντικείμενο είναι σχεδόν ταυτόσημο και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την κατασκευή οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων έως την αγορά, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς και υπηρεσίες επενδύσεων, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και διοικητικής υποστήριξης. Κοινή είναι και η διοικητική σύνθεση των εταιρειών, καθώς στα διοικητικά συμβούλια συμμετέχουν τα ίδια πρόσωπα, με επικεφαλής τον Albert Ten Brinke στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, και τη συμμετοχή των Φώτιος Γιοφτσίου και Θεοφάνης Στρατόπουλος.

Εξοπλισμός υπό πίεση

Σε τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου για τη διάθεση «εξοπλισμού υπό πίεση» προχώρησαν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, με νέα κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, ενσωματώνοντας στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2024/2749. Η απόφαση εισάγει ειδικές διαδικασίες που ενεργοποιούνται σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης στην εσωτερική αγορά, με στόχο την ταχύτερη διαθεσιμότητα κρίσιμων προϊόντων χωρίς έκπτωση στα επίπεδα ασφάλειας. Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων βρίσκεται η θέσπιση νέου κεφαλαίου για «διαδικασίες έκτακτης ανάγκης», οι οποίες ενεργοποιούνται όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζει συγκεκριμένα προϊόντα ως «συναφή με την κρίση». Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται κατά προτεραιότητα αξιολόγηση συμμόρφωσης για εξοπλισμό υπό πίεση, με στόχο την επιτάχυνση της διάθεσής του στην αγορά, χωρίς να επιβαρύνονται δυσανάλογα οι κατασκευαστές, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι δυνατότητες των αρμόδιων οργανισμών για ταχύτερους ελέγχους και δοκιμές. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη δυνατότητα παρέκκλισης από τις συνήθεις διαδικασίες πιστοποίησης, καθώς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέπεται η κυκλοφορία προϊόντων ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή κοινοποιημένου οργανισμού, εφόσον διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή ενημερώνει άμεσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ενώ η σχετική έγκριση μπορεί να αποκτήσει ευρωπαϊκή ισχύ μέσω εκτελεστικής πράξης. Η απόφαση εισάγει, επίσης, ειδικούς κανόνες επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας για προϊόντα που συνδέονται με κρίσεις, καθώς και πρόνοιες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης μέσω κοινών προδιαγραφών. Παράλληλα, ενισχύεται η εποπτεία της αγοράς και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, με δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικής υποστήριξης και εμπειρογνωμόνων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εκτιμάται ότι συνδέεται, τουλάχιστον σε επίπεδο συγκυρίας, με τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και την ενεργειακή αβεβαιότητα που προκαλεί η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι εξελίξεις κατέδειξαν την ανάγκη για ταχύτερη κινητοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών σε περιπτώσεις διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό, ενισχύοντας τη σημασία μηχανισμών που επιτρέπουν την άμεση διάθεση κρίσιμου εξοπλισμού.