Μια «φωτογραφική» διάταξη για την υπαίθρια διαφήμιση, η αξιολόγηση προσωπικού στην Alpha Bank, οι Eurobank Factors και Leasing, η Intertrade Hellas, η HELLENiQ ENERGY και οι παραχωρήσεις

Η υπαίθρια διαφήμιση

Νέο πλαίσιο για τις παρατάσεις μισθώσεων χώρων υπαίθριας διαφήμισης στους δήμους εισάγει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, επιτρέποντας την επέκταση υφιστάμενων συμβάσεων με αντάλλαγμα επενδύσεις. Η υπουργική απόφαση επιτρέπει την παράταση μισθώσεων υπαίθριας διαφήμισης με έγκριση των δημοτικών συμβουλίων, αρκεί ο μισθωτής να αναλάβει επενδύσεις όπως ανακατασκευές χώρων προβολής, εγκατάσταση ή συντήρηση αστικού εξοπλισμού, στέγαστρα στάσεων, ακόμη και έργα σε κοινόχρηστους χώρους και δημοτικές υποδομές. Οι παροχές αυτές θα συνεκτιμώνται μαζί με την αναπροσαρμογή του μισθώματος και το δημοτικό συμφέρον για την έγκριση της παράτασης.

Το νέο μοντέλο μετατρέπει ουσιαστικά τις συμβάσεις υπαίθριας διαφήμισης σε εργαλείο ανταποδοτικών παρεμβάσεων για τους δήμους. Ωστόσο, η ρύθμιση προκαλεί προβληματισμό στην αγορά, καθώς παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι η σύνδεση επενδύσεων με παρατάσεις μισθώσεων ενδέχεται να ενισχύσει τη θέση των υφιστάμενων αναδόχων εις βάρος νέων διαγωνιστικών διαδικασιών. Στην πράξη, μια εταιρεία που ήδη διαχειρίζεται στάσεις, διαφημιστικές πινακίδες ή άλλους δημοτικούς χώρους μπορεί, μέσω πρόσθετων παροχών όπως νέα στέγαστρα, αστικός εξοπλισμός ή έργα συντήρησης, να εξασφαλίσει παράταση της σύμβασής της. Αυτό σημαίνει ότι ο δήμος δεν οδηγείται απαραίτητα σε νέα διαγωνιστική διαδικασία, όπου θα μπορούσαν να συμμετάσχουν νέοι παίκτες ή να κατατεθούν υψηλότερες οικονομικές προσφορές.

Προβληματισμό προκαλεί και η πρόβλεψη που επιτρέπει την παράταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, εφόσον έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα έτος από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης. Παράλληλα, η διάρκεια της παράτασης μπορεί να φτάσει έως το ύψος της αρχικής μίσθωσης, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι μια σύμβαση μπορεί να παρατείνει σημαντικά τον χρόνο ζωής της, ενισχύοντας το πλεονέκτημα του ήδη εγκατεστημένου αναδόχου σε θέσεις υψηλής εμπορικής αξίας.

Ερωτήματα εγείρονται και για το οικονομικό σκέλος της ρύθμισης, καθώς όταν το αίτημα παράτασης υποβάλλεται πριν από τη συμπλήρωση του μισού της διάρκειας της αρχικής σύμβασης, προβλέπεται διατήρηση των οικονομικών όρων με προσαύξηση έως 5%. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι μένει να αποδειχθεί εάν το μοντέλο αυτό αποτυπώνει πλήρως την εμπορική αξία των χώρων σε μια αγορά υπαίθριας διαφήμισης που μεταβάλλεται ταχύτατα.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα ρύθμιση άνοιξε για τα καλά τη συζήτηση για το κατά πόσον πρόκειται για μια «ουδέτερη» θεσμική παρέμβαση ή για «φωτογραφικού» χαρακτήρα διάταξη που διευκολύνει συγκεκριμένα υφιστάμενα σχήματα της αγοράς.

Η αξιολόγηση προσωπικού στην Alpha Bank

Η διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού στην Alpha Bank εξακολουθεί να προκαλεί έντονες εσωτερικές τριβές, επιβεβαιώνοντας όσα έχει αναδείξει κατ’ επανάληψη η στήλη μας το προηγούμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τους τελευταίους κύκλους αξιολόγησης στο πιστωτικό ίδρυμα καταγράφηκαν σοβαρές ενστάσεις αναφορικά με τον τρόπο βαθμολόγησης εργαζομένων, καθώς διευθυντικά στελέχη φέρονται να ασκούσαν πιέσεις προς τμηματάρχες και στελέχη του middle management προκειμένου να αποδίδονται χαμηλές αξιολογήσεις (1 και 2) σε εργαζόμενους που οι εν λόγω δεν επιθυμούσαν να ευνοηθούν ή, αντιστρόφως, υψηλές βαθμολογίες (4 και 5) σε συγκεκριμένα πρόσωπα με στόχο τη διευκόλυνση της εξέλιξής τους εντός του οργανισμού.

Οι πρακτικές αυτές, που σύμφωνα με καταγγελίες δεν αντανακλούσαν την πραγματική απόδοση των εργαζομένων και συνδέονταν άμεσα με το σύστημα bonus και επαγγελματικής ανέλιξης, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της τράπεζας, με το θέμα να λαμβάνει πλέον και θεσμικές διαστάσεις.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε νέα παρέμβαση του Συλλόγου Εργαζομένων της Alpha Bank, ο οποίος προχώρησε σε πρωτοβουλία για την αναμόρφωση της λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και τον περιορισμό φαινομένων υποκειμενικής κρίσης.

Αφορμή αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, οι επιστολές που είχαν αποσταλεί από την τράπεζα σε εργαζόμενους με χαμηλές αξιολογήσεις, για τις οποίες ο Σύλλογος είχε ήδη εκφράσει δημόσια τις αντιρρήσεις του από το 2025, τόσο για τη διαδικασία όσο και για το περιεχόμενο και το ύφος τους.

Όπως υπενθυμίζει ο Σύλλογος, το σύστημα αξιολόγησης που συμφωνήθηκε το 2021 στηρίχθηκε σε τέσσερις βασικές αρχές: τη διοικητική υπευθυνότητα, την αναγνώριση της ατομικής συνεισφοράς, την επίτευξη ομαδικών στόχων και την απόρριψη πρακτικών καθοδηγούμενης βαθμολόγησης ή τιμωρητικής αντιμετώπισης των εργαζομένων. Παράλληλα, είχε τεθεί ως προϋπόθεση η μη χρήση κριτηρίων που συνδέονται με ζητήματα διαφορετικότητας ή προσωπικών πεποιθήσεων.

Παρά τα συμφωνηθέντα, ο Σύλλογος αναγνωρίζει ότι καταγράφονται περιπτώσεις υποαξιολόγησης, όπου παλαιότερες αξιολογήσεις φαίνεται να επηρεάζουν τη βαθμολογική αποτύπωση χωρίς επαρκή συνεκτίμηση των νέων δεδομένων.

Μεταξύ άλλων έχει εντοπίσει δυσλειτουργίες στη διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία ενστάσεων παραμένει ουσιαστικά ανενεργή, καθώς περιορίζεται στην απλή καταγραφή διαφωνιών χωρίς ουσιαστική επανεξέταση. Επιπλέον, γίνεται λόγος και για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς αξιολογητές συμμετείχαν στην Επιτροπή που εξέταζε ενστάσεις σχετικές με δικές τους αξιολογήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος κατέθεσε νέα δέσμη προτάσεων, οι οποίες φέρονται να έχουν τύχει θετικής ανταπόκρισης από τη Διοίκηση Ψάλτη και αναμένεται να αποτυπωθούν άμεσα σε σχετική πράξη.

Οι αλλαγές που προωθούνται προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την αποχή αξιολογητή από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής όταν εξετάζεται υπόθεση που τον αφορά, τη συχνότερη σύγκληση της Επιτροπής ανάλογα με τα αιτήματα και την πλήρη ενημέρωση των μελών για όλες τις ενστάσεις που αφορούν τη βαθμολογική αποτύπωση εργαζομένων.

Παράλληλα, εισάγεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής διαφωνίας εντός δέκα ημερών από την αξιολόγηση, ενώ η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να καλεί τόσο τον αξιολογητή όσο και τον αξιολογούμενο για διερεύνηση της υπόθεσης. Σε περιπτώσεις όπου οι ενστάσεις κριθούν βάσιμες, θα προβλέπεται επανεξέταση και αναδιαμόρφωση της αξιολόγησης.

Τέλος, ο Σύλλογος Εργαζομένων θα έχει μεγαλύτερο λόγο σε όλες τις διαδικασίες της Επιτροπής μέσω εκπροσώπου του, εξέλιξη που, σύμφωνα με την πλευρά των εργαζομένων, θα ενισχύσει τον έλεγχο και τη διαφάνεια σε μια διαδικασία που τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων.

H Eurobank Factors

Θετική πορεία κατέγραψε το 2025 η Eurobank Factors η οποία διατήρησε για 18η συνεχή χρονιά την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά factoring, πετυχαίνοντας νέο ιστορικό υψηλό στον όγκο εργασιών και ενισχύοντας περαιτέρω το μερίδιό της στην αγορά. Σε επίπεδο κλάδου, το factoring στην Ελλάδα συνέχισε την ανοδική του πορεία, με τον συνολικό κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 8,75% και να φτάνει τα 29,4 δισ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Η διείσδυση του factoring στην ελληνική οικονομία διαμορφώθηκε στο 11,9% του ΑΕΠ, επίπεδο υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του θεσμού. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Eurobank Factors που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το συνολικό ύψος των εκχωρημένων απαιτήσεων ανήλθε το 2025 στα 8,58 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,3% σε σχέση με τα 7,85 δισ. ευρώ του 2024, ενώ το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 29,1%, έναντι 29% ένα χρόνο νωρίτερα. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από το εγχώριο factoring, το οποίο ανήλθε στα 7,76 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί πλέον στο 90% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας, ενώ το διεθνές factoring διαμορφώθηκε στα 820 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της θέση και στον τομέα του Reverse Factoring, επεκτείνοντας προγράμματα χρηματοδότησης προμηθευτών μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 14,6 εκατ. ευρώ από 20,6 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας υποχώρηση λόγω της μείωσης των επιτοκίων και της αντίστοιχης επίδρασης στα έσοδα τόκων. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 18,8 εκατ. ευρώ έναντι 26,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 33,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα σε σχέση με τα 46,1 εκατ. ευρώ του 2024, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν στα 8,98 εκατ. ευρώ από 8,59 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, το χρηματοοικονομικό κόστος περιορίστηκε κατά 25%, στα 19 εκατ. ευρώ, λόγω της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων. Ο ισολογισμός της εταιρείας ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο του 1 δισ. ευρώ, με το σύνολο ενεργητικού να διαμορφώνεται στα 1,015 δισ. ευρώ από 980,9 εκατ. ευρώ το 2024. Οι απαιτήσεις κατά πελατών αυξήθηκαν στα 1,003 δισ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, στα 168,2 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία προχώρησε επίσης σε διανομή μερίσματος ύψους περίπου 15 εκατ. ευρώ προς τη Eurobank, η οποία παραμένει ο μοναδικός μέτοχος με ποσοστό 100%. Για το 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι η αγορά factoring θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, αλλά με ηπιότερους ρυθμούς, καθώς παραμένουν οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και οι πιέσεις από τον έντονο τιμολογιακό ανταγωνισμό, με την εταιρεία να εστιάζει στην αύξηση των όγκων εργασιών και στον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της.

Η Eurobank Leasing

Η Eurobank Leasing, ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά χρηματοδοτικών μισθώσεων το 2025 αυξάνοντας σημαντικά το χαρτοφυλάκιό της. Ο κλάδος leasing στην Ελλάδα κατέγραψε συνολική αύξηση 40% στις νέες συμβάσεις το 2025, με την παραγωγή να φθάνει τα 949 εκατ. ευρώ από 677 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα συνολικά υπόλοιπα του κλάδου διαμορφώθηκαν στα 3,15 δισ. ευρώ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Eurobank Leasing διατήρησε μερίδιο αγοράς 20,8% στις νέες συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, δίνοντας έμφαση κυρίως στους τομείς του βιομηχανικού εξοπλισμού και των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ χρηματοδότησε επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα και εξοπλισμό χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος. Η εταιρεία υλοποίησε νέες εργασίες ύψους 197 εκατ. ευρώ μέσα στο 2025, ενώ οι καθαρές απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αυξήθηκαν κατά 17% και διαμορφώθηκαν στα 398 εκατ. ευρώ, από 340 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Οι συνολικές απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις έφθασαν τα 393 εκατ. ευρώ έναντι 335 εκατ. ευρώ το 2024. Παρά την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου, η αποκλιμάκωση των επιτοκίων επηρέασε την κερδοφορία. Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 10% και διαμορφώθηκαν στα 7,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 9,1%, στα 5,6 εκατ. ευρώ από 6,2 εκατ. ευρώ το 2024. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 5,58 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 2,3% στα 4,35 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της θέση. Το σύνολο ενεργητικού αυξήθηκε στα 403,6 εκατ. ευρώ από 341 εκατ. ευρώ το 2024, με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται στα 86,3 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση της ανάπτυξης στηρίχθηκε και στην αύξηση του δανεισμού, με τα ομολογιακά και λοιπά τραπεζικά δάνεια να ανέρχονται σε 298 εκατ. ευρώ, αυξημένα από 249 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για το 2026, εκτιμώντας ότι η ελληνική οικονομία και η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον κλάδο leasing, αν και προειδοποιεί για κινδύνους που συνδέονται με τη διεθνή γεωπολιτική αστάθεια, τις εμπορικές εντάσεις και την πίεση στα περιθώρια κέρδους λόγω ανταγωνισμού.

Τα έξοδα της CrediaBank

Αύξηση 43,4% κατέγραψαν τα γενικά λειτουργικά έξοδα της CrediaBank κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, διαμορφούμενα στα 12,68 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026, έναντι 8,84 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Σύμφωνα με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της τράπεζας, η άνοδος αποδίδεται κυρίως σε σειρά μη επαναλαμβανόμενων δαπανών που συνδέονται τόσο με τη λειτουργική συγχώνευση όσο και με στρατηγικές κινήσεις ανάπτυξης. Ειδικότερα, η CrediaBank επιβαρύνθηκε με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ύψους 0,5 εκατ. ευρώ για αμοιβές τρίτων στο πλαίσιο της λειτουργικής συγχώνευσης, καθώς και για ενέργειες ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας του εμπορικού σήματος (brand awareness) της τράπεζας. Παράλληλα, καταγράφηκαν επιπλέον δαπάνες 0,33 εκατ. ευρώ που αφορούν αμοιβές συμβούλων, δικηγόρων και λοιπά συναφή έξοδα, στο πλαίσιο της υλοποίησης της απόφασης της τράπεζας για την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού στην HSBC Malta plc. Στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων συνέβαλαν επίσης δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων ύψους 0,67 εκατ. ευρώ, που σχετίζονται με εργασίες σε πληροφοριακά συστήματα, καθώς και έξοδα αναλώσιμων ύψους 0,32 εκατ. ευρώ. Τα τελευταία συνδέονται κυρίως με την αντικατάσταση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών στο πλαίσιο της λειτουργικής συγχώνευσης, αλλά και με αυξημένες ανάγκες του δικτύου σε προεκτυπωμένο υλικό. Επιπλέον, η τράπεζα επιβαρύνθηκε με διάφορα λειτουργικά έξοδα ύψους 0,5 εκατ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν ετήσιες συνδρομές, ενέργειες προώθησης λιανικών πωλήσεων, έξοδα δημοπρασιών και αμοιβές ελεγκτών.

Alter Ego Ventures

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της επένδυσης ύψους 4,75 εκατ. ευρώ της Alter Ego Media στην Alterlife μέσω της Alter Ego Ventures, με την οποία αποκτά το 10% της αλυσίδας fitness, προχώρησαν οι διαδικασίες κεφαλαιακής ενίσχυσης της επενδυτικής θυγατρικής του ομίλου. Ειδικότερα, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Alter Ego Ventures εγκρίθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 5,45 εκατ. ευρώ. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε μέσω της έκδοσης 545.000 ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, το ποσό της αύξησης προήλθε από κεφαλαιοποίηση καταθέσεων που είχαν πραγματοποιηθεί από τη μοναδική μέτοχο της εταιρείας την Alter Ego Media και προορίζονταν για μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

H HELLENiQ ENERGY

Σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στις θυγατρικές της που δραστηριοποιούνται στον τομέα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων προχώρησε η HELLENiQ ENERGY, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική βάση εταιρειών που συνδέονται με παραχωρήσεις σε περιοχές της Κρήτης, της Πελοποννήσου και του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Ειδικότερα, η HELLENiQ UPSTREAM Νότια της Πελοποννήσου Μονοπρόσωπη ΑΕ προχώρησε, σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 550.000 ευρώ μέσω έκδοσης ισάριθμων ονομαστικών μετοχών αξίας 1 ευρώ έκαστη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στα 1,5 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη αύξηση ύψους 550.000 ευρώ πραγματοποιήθηκε και στην HELLENiQ UPSTREAM Νότια Κρήτης ΙΙ Μονοπρόσωπη AE. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 2,55 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση της HELLENiQ UPSTREAM Δυτικά Κρήτης Μονοπρόσωπη ΑΕ, εγκρίθηκε αύξηση κεφαλαίου κατά 50.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 1,55 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η HELLENiQ UPSTREAM Νοτιοδυτικά Κρήτης Μονοπρόσωπη ΑΕ ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαιά της κατά 350.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο στα 2,65 εκατ. ευρώ. Τέλος, στην HELLENiQ UPSTREAM Κυπαρισσιακός Κόλπος Μονοπρόσωπη ΑΕ, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 400.000 ευρώ και πλέον ανέρχεται σε 6,4 εκατ. ευρώ.

Η Intertrade Hellas

Νέα εκταμίευση κρατικής ενίσχυσης ύψους 7,61 εκατ. ευρώ προς την Intertrade Hellas ενέκρινε το υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της στρατηγικής επένδυσης για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της βιομηχανικής μονάδας παραγωγής προϊόντων χάρτου της εταιρείας στα Οινόφυτα. Η επένδυση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια από την οικογένεια Ντεληδήμου, με στόχο την ανασυγκρότηση και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής χαρτιού.

Το επενδυτικό σχέδιο για την «Επέκταση Δυναμικότητας Βιομηχανικής Μονάδας Παραγωγής Προϊόντων Χάρτου» έχει ενταχθεί στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων και φέρει τον χαρακτηρισμό εμβληματικής επένδυσης εξαιρετικής σημασίας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο έργο «Sub.1: Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας», το οποίο υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του προγράμματος «Ελλάδα 2.0».

Η νέα εκταμίευση συνδέεται με την πιστοποίηση ενδιάμεσης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό 70%, με τη σχετική απόφαση να προβλέπει την καταβολή του υπολοίπου έως το συγκεκριμένο επίπεδο της συνολικά εγκεκριμένης επιχορήγησης, η οποία ανέρχεται σε 25,38 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική χρηματοδοτική ενίσχυση προς το επενδυτικό σχέδιο της Intertrade Hellas, καθώς είχε προηγηθεί, τον Μάρτιο του 2026, εκταμίευση ύψους 10,15 εκατ. ευρώ, μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του 40% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης.