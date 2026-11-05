Ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων προμηνύουν τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ - Ο φόβος αλλαγών στα όρια ηλικίας και οι 310.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι - Επτά στις δέκα αιτήσεις από γυναίκες.

Νέο ρεκόρ καταγραφεί το κύμα συνταξιοδοτήσεων το 2026, καθώς οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τις 190.000 στο πρώτο δεκάμηνο του έτους, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα υπερβούν τις 210.000. Η μαζική έξοδος ασφαλισμένων από την αγορά εργασίας συνδέεται με τη συνταξιοδοτική ωρίμανση της γενιάς των baby boomers, την ανησυχία για ενδεχόμενες αλλαγές στα όρια ηλικίας, αλλά και τη δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης χωρίς περικοπή της σύνταξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης το διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2026 ανήλθαν σε 190.214, συμπεριλαμβανομένων περίπου 7.000 αιτήσεων που αφορούν περιπτώσεις διεθνούς ασφάλισης.

Την ίδια στιγμή, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, εκτίμησε ότι ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων θα ξεπεράσει τις 210.000 μέχρι το τέλος του έτους, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του νέου κύματος συνταξιοδοτήσεων.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το 2021 είχαν καταγραφεί 212.151 αιτήσεις και το 2022 άλλες 211.133, που αποτελούν τις υψηλότερες ετήσιες επιδόσεις της τελευταίας περιόδου. Εφόσον διατηρηθεί ο σημερινός ρυθμός, το 2026 μπορεί να προσεγγίσει ή ακόμη και να ξεπεράσει αυτές τις επιδόσεις.

Σχεδόν 20.000 αιτήσεις κάθε μήνα

Τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΝΥΠΕΚΚ δείχνουν ότι η αυξημένη ροή αιτήσεων διατηρήθηκε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του έτους.

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Τον Ιανουάριο υποβλήθηκαν 18.636 αιτήσεις, τον Φεβρουάριο 18.363 και τον Μάρτιο 21.214, που αποτελεί μέχρι στιγμής την υψηλότερη μηνιαία επίδοση.

Ακολούθησαν 16.625 αιτήσεις τον Απρίλιο, 17.860 τον Μάιο, 17.934 τον Ιούνιο και 18.982 τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο οι αιτήσεις περιορίστηκαν στις 14.000, για να αυξηθούν εκ νέου στις 20.100 τον Σεπτέμβριο και στις 19.500 τον Οκτώβριο.

Συνολικά, οι αιτήσεις εσωτερικής νομοθεσίας ανέρχονται σε 183.214, ενώ με την προσθήκη των περίπου 7.000 διεθνών αιτήσεων φτάνουν τις 190.214.

Πρόκειται για στοιχεία που συνδυάζουν δημοσιευμένα δεδομένα του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» με νεότερα στοιχεία της ΕΝΥΠΕΚΚ για τους τελευταίους μήνες, τα οποία δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επισήμως από τον e-ΕΦΚΑ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των αιτήσεων ανά φύλο, καθώς, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, επτά στις δέκα νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης υποβάλλονται από γυναίκες.

Ο φόβος για τα όρια ηλικίας

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επιταχύνουν τις αποφάσεις συνταξιοδότησης είναι η ανησυχία των ασφαλισμένων για ενδεχόμενη αύξηση των ορίων ηλικίας από το 2027.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ επισημαίνει ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει μηχανισμό σύνδεσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής, με περιοδική επανεξέτασή τους.

Η προοπτική ενεργοποίησης αυτού του μηχανισμού προκαλεί, σύμφωνα με την Ένωση, ανασφάλεια σε εργαζομένους που έχουν ήδη θεμελιώσει ή βρίσκονται κοντά στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ωστόσο, η ύπαρξη του σχετικού μηχανισμού δεν συνεπάγεται ότι έχει αποφασιστεί αύξηση των ορίων ηλικίας από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Στους παράγοντες που εντείνουν την ανησυχία, η ΕΝΥΠΕΚΚ περιλαμβάνει επίσης το ενδεχόμενο αλλαγών στην αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, όπως είναι ο χρόνος σπουδών, στρατιωτικής θητείας και τέκνων.

Για αρκετούς ασφαλισμένους, οι συγκεκριμένοι χρόνοι είναι καθοριστικοί προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

310.000 συνταξιούχοι συνεχίζουν να εργάζονται

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά την παραμονή των συνταξιούχων στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, περισσότεροι από 310.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν να απασχολούνται, με τη μέση ηλικία τους να διαμορφώνεται στα 68-69 έτη.

Αντίστοιχα, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ ανέφερε ότι περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι έχουν αξιοποιήσει τη δυνατότητα συνέχισης της εργασίας τους.

Καθοριστικό ρόλο έχει διαδραματίσει η αλλαγή του ασφαλιστικού πλαισίου από την 1η Ιανουαρίου 2024, με την κατάργηση της γενικής περικοπής κατά 30% της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους.

Πλέον, κατά γενικό κανόνα, οι συνταξιούχοι μπορούν να εισπράττουν ολόκληρη τη σύνταξή τους και παράλληλα να αποκτούν εισόδημα από εργασία, καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες εισφορές και τον ειδικό πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ, όπου εφαρμόζεται.

Το νέο καθεστώς δημιουργεί ισχυρό οικονομικό κίνητρο για τη συνέχιση της απασχόλησης, καθώς η συνταξιοδότηση δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την αποχώρηση από την επαγγελματική δραστηριότητα.

Ωστόσο, η ΕΝΥΠΕΚΚ συνδέει την αυξημένη συμμετοχή των συνταξιούχων στην εργασία και με την ανάγκη συμπλήρωσης του εισοδήματός τους, λόγω των περικοπών που έχουν υποστεί οι συντάξεις τα προηγούμενα χρόνια.

Σημαντικό στοιχείο για την ερμηνεία της τάσης αποτελούν και τα επίπεδα των συνταξιοδοτικών αποδοχών.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» για τον Οκτώβριο 2026, την οποία δημοσιοποίησε η ΕΝΥΠΕΚΚ, η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα 869,78 ευρώ μεικτά ή περίπου 817,50 ευρώ καθαρά.

Παράλληλα, το 53,6% των συνταξιούχων, δηλαδή περίπου 1,36 εκατομμύρια άνθρωποι, λαμβάνει συνολική σύνταξη έως 1.000 ευρώ μεικτά.