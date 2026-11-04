Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση 16 φακέλων, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να συνδέονται με επιχειρήσεις του Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Αιφνιδιαστική έρευνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο πραγματοποίησε σήμερα, περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, ο εισαγγελέας Ρόδου, συνοδευόμενος από δύο αστυνομικούς της Ασφάλειας του νησιού.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση 16 εργοδοτικών φακέλων από το τμήμα Αρχείου του ΕΦΚΑ, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να συνδέονται με επιχειρήσεις του Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα ΑΦΜ των επιχειρήσεων, τα ονόματα των ιδιοκτητών, καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης της δραστηριότητάς τους. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να εξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε συγκρότηση και λειτουργία οργανωμένου εταιρικού μηχανισμού, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημία στα κρατικά ταμεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΕΦΚΑ Ρόδου συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, χωρίς να έχει τεθεί σε αναστολή η λειτουργία της υπηρεσίας ή του τμήματος Αρχείου.