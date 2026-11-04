«Καθημερινότητα οι εκβιασμοί, το θυμηθήκατε πριν τις εκλογές», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Για το ΠΑΣΟΚ το άρθρο 23 δεν είναι λήξαν επειδή το απέσυρε η κυβέρνηση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, επισημαίνοντας ότι υπάρχει αντίστοιχη διάταξη και στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κάνει τον Πόντιο Πιλάτο σε βάρος της κοινωνίας και υπέρ των προνομίων των funds, ενώ σχολιάζοντας την απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, διερωτήθηκε εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποτιμά το ζήτημα των «κόκκινων» δανείων, που είναι το ένα τρίτο του ΑΕΠ της χώρας.

«Έπειτα από επτάμισι χρόνια διακυβέρνησης και λίγους μήνες πριν τις εθνικές εκλογές, θυμήθηκαν να προστατεύσουν τους δανειολήπτες από τα funds. Λέει ότι έρχονται σήμερα να βάλουν κανόνες σε μια ασύδοτη αγορά. Καλά, εσείς δεν κυβερνάτε; Επτάμισι χρόνια, αυτήν την ασύδοτη αγορά δεν τη βλέπατε; Τώρα καταλάβατε τι περνάει ο τίμιος Έλληνας που προσπαθεί, ο μικρομεσαίος, ο εγγυητής, με τους εκβιασμούς, την ομηρία;», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Τώρα τα θυμηθήκατε; Τώρα τα μάθατε; Επτάμισι χρόνια πού ζείτε; Σε άλλη χώρα;», αναρωτήθηκε και υπογράμμισε πως οι εκβιασμοί και η εξόντωση είναι καθημερινότητα για χιλιάδες οικογένειες, αλλά η κυβέρνηση το θυμήθηκε πέντε μήνες πριν από τις εκλογές.

Ανδρουλάκης: Υπηρετείτε τα funds και τους servicers

«Για ποιους βελτιώσατε την κατάσταση; Σίγουρα όχι για τους δανειολήπτες. Για τα funds, ναι. Για τις εταιρείες των servicers, ναι. Για αυτούς, μια χαρά, τα πήγατε πολύ καλά. Άριστα 10. Αυτούς υπηρετείτε. Τα δικά τους προνόμια, κύριε Πιερρακάκη, προστατεύετε. Αυτό λένε τα στοιχεία», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

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«Λίγους μήνες πριν τις εκλογές, έρχεστε στη Βουλή να εμφανιστείτε ως ο πολέμιος των funds. Και δεν έχετε καν διασφαλίσει να εφαρμόσουν οι εταιρείες διαχείρισης “κόκκινων” δανείων την απόφαση του Αρείου Πάγου ώστε να υπολογίζεται το επιτόκιο στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Μετά τη δική μας πίεση φέρατε νομοθετική ρύθμιση, που φαίνεται ότι είστε ανίκανοι να εφαρμόσετε. Αυτό το κόστος το πληρώνουν οι πολίτες. Και σε αυτήν την περίπτωση, Πόντιοι Πιλάτοι εις βάρος της κοινωνίας και υπέρ των προνομίων των funds», τόνισε.

Αναφερόμενος στο άρθρο 23, είπε πως η κοινωνία νθα το θυμάται στις εκλογές, γιατί ήταν «μια απόπειρα εξόντωσης, γραμμένο από τα χέρια των funds και των servicers, που απλά βάλατε στο νομοσχέδιό σας».

Απευθυνόμενος στον υπουργό Οικονομικών, συνέχισε: «Μας είπατε ότι δεν ψηφίζουμε το νόμο σας και γινόμαστε “νεροκουβαλητές των funds”. Νεροκουβαλητές των funds είστε εσείς, κύριε Πιερρακάκη και η Νέα Δημοκρατία».

«Δεν είναι για εμάς λήξαν το άρθρο 23 επειδή το αποσύρατε. Αντίστοιχη διάταξη υπάρχει και στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Έχετε νομοθετήσει πως η ίδια η σύμβαση αναδιάρθρωσης μπορεί να γίνει εκτελεστός τίτλος υπέρ των πιστωτών. Θηλιά στον λαιμό τους. Και τους λέτε ότι αυτή είναι η λύση», πρόσθεσε και σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για την κατάργηση της εν λόγω διάταξης και κάλεσε τη ΝΔ να την ψηφίσει.

Στην ομιλία του, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ, κάνοντας λόγο για «μνημείο αναξιοπιστίας» της κυβέρνησης. «Η μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα εμμήνου ρύσεως. Θυμίζω ότι εμείς προτείναμε τον μηδενισμό του ΦΠΑ όχι τώρα αλλά από την αρχή της περιόδου αύξησης του πληθωρισμού και των τιμών που έχουν κάνει δύσκολη τη ζωή του ελληνικού λαού. Μας το αρνηθήκατε. Σήμερα, λοιπόν, φέρνετε μείωση του ΦΠΑ. Εδώ μπορεί να γίνει μείωση του ΦΠΑ; Δηλαδή, η μείωση του ΦΠΑ κατά την οικονομική φιλοσοφία Πιερρακάκη, προέδρου Eurogroup, περνάει σε προϊόντα προσωπικής υγιεινής αλλά σε τρόφιμα δεν περνάει», συμπλήρωσε.

Η πρόταση για τις 120 δόσεις

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις και κάλεσε την κυβέρνηση να την πάει στη Βουλή προς συζήτηση. «Σας προκαλώ. Φέρτε τη την άλλη εβδομάδα προς συζήτηση. Για να καταλάβει η κοινωνία ποιους υπηρετείτε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο, είπε προς τον υπουργό Οικονομικών: «Δεν νιώθετε, κύριε Πιερρακάκη, ως αρμόδιος υπουργός την ανάγκη να λογοδοτήσετε πολιτικά για αυτήν την ασυδοσία, για αυτήν τη φοροδιαφυγή;». Πρόσθεσε ότι στις επόμενες εκλογές ο λαός θα έχει δύο διαφορετικές προτάσεις διακυβέρνησης. «Η μία θα είναι η πρόταση για διαφάνεια και λογοδοσία απέναντι στη διαφθορά και την ασυδοσία της Νέας Δημοκρατίας», συμπλήρωσε.

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