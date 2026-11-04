Ο Κώστας Τσουκαλάς στάθηκε στις οικονομικές δυσκολίες των Αμερικανών πολιτών και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αλλαγή κοινοβουλευτικών συσχετισμών στην προεδρία Τραμπ.

«Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είναι πολύ σημαντικές καθώς αποτελούν την πρώτη αξιολόγηση της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ σε κάλπη. Είναι μάλιστα κατανοητό ότι παίζουν μεγάλο ρόλο οι δικλίδες ασφαλείας που έχει το αμερικάνικο σύστημα», είπε στο Action24 ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

«Άρα αυτήν τη στιγμή ανοίγει ένας δρόμος για μεγαλύτερο έλεγχο της προεδρίας Τραμπ και στη Γερουσία και στο Κογκρέσο. Πράγματι η οικονομία είναι το βασικό κριτήριο βάσει του οποίου ψηφίζουν οι Αμερικανοί και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κοινωνική συμμαχία που ήταν η βάση για τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει και ραγίζει. Αυτό συμβαίνει διότι δεν κατάφερε στα χρόνια που κυβερνά να αλλάξει το οικονομικό status των κοινωνικών ομάδων στις οποίες είχε δεσμεύει για πολύ διαφορετικά πράγματα. Γνωρίζαμε ότι ο κ. Τραμπ έχει αυτό το ιδιαίτερο πολιτικό ύφος – είχε ευαγγελιστεί έναν απομονωτισμό ενώ είδαμε επί της προεδρίας του να εκκινούν πάρα πολλές πολεμικές συρράξεις με παγκόσμιες συνέπειες. Παράλληλα, ακολουθήθηκε μία πολιτική προσβλητική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κα στο ΝΑΤΟ», συνέχισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν περιμένουμε μεγάλες αλλαγές στις ΗΠΑ»

Σχετικά με τις συνέπειες των νέων συσχετισμών για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και τις σχέσεις με την Ελλάδα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε:

«Θεωρώ ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχουν οι δυνατότητες και στη Γερουσία και στο Κογκρέσο σε πολιτικές που αφορούν σε εμάς σε σχέση με την τήρηση της συμφωνία CAATSA και αν θα τηρηθεί και ως προς τους F35 να ασκηθεί μία περαιτέρω πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ. Άρα, για εμάς επί της αρχής, και χωρίς να περιμένουμε πολύ μεγάλες αλλαγές ούτε στο Ιράν ούτε στην Ουκρανία, εκτιμούμε ότι είναι πιθανό να δούμε μία ενίσχυση των ελέγχων πάνω στην ασυνάρτητη και μονομερώς συναλλακτική εξωτερική πολιτική του Τραμπ. Εμείς άλλωστε έχουμε πει καθαρά ότι είμαστε απέναντι στο τραμπικό διακυβέρνησης και θεωρούμε ότι ούτε την χώρα ωφελεί αυτό – και έχει φανεί αυτό – ούτε την Ευρώπη και τον κόσμο. Η εξαγωγή του λόγου ενός ακραίου δεξιού λαϊκισμού δεν είναι ένα μοντέλο που πρέπει να κυριαρχήσει. Εδώ, λοιπόν, οι τραμπικοί Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας – που πριν δύο χρόνια πανηγύριζαν τη νίκη Τραμπ – πρέπει να μας πουν που στέκονται σήμερα».

«Σε κάθε περίπτωση δεν περιμένουμε μεγάλες αλλαγές στις ΗΠΑ αλλά έχουμε δει και στο παρελθόν ότι όταν αλλάζουν οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο και τη Γερουσία να δημιουργούνται πιο σκληρές πολώσεις στο εσωτερικό της χώρας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με την υπόλοιπη Δύση, πρέπει να παίξουν ένα ρόλο σταθερότητας. Βέβαια αυτόν το ρόλο δεν τον επιτελούν τα τελευταία δύο χρόνια», πρόσθεσε.

«Να δώσει απαντήσεις στη Βουλή ο Μητσοτάκης»

Με αφορμή την πολιτική αντιπαράθεση για τις υποθέσεις διαφθοράς και φοροδιαφυγής, ο Κώστας Τσουκαλάς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να δώσει απαντήσεις στη Βουλή.

«Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να στήσει μια κουβέντα η οποία θα είναι κουβέντα ποιος είναι χειρότερος και ποιος είναι πιο ανέντιμος για να μην μιλήσει για το μέλλον και γιατί κυρίως δεν θέλει ο Πρωθυπουργός να απολογηθεί. Και σήμερα πρέπει να απολογηθεί στην Βουλή - τον περιμένουμε - για όλα αυτά που έχει κάνει και με τη διαφθορά και με την επαναλαμβανόμενη φοροκλοπή στις υποθέσεις Χωριάτικο και Pizza Fan όπου φαίνεται η αδράνεια των ελεγκτικών μηχανισμών», επσήμανε.

Ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε παράλληλα την κυβερνητική στάση στο ζήτημα των funds εκτιμώντας ότι:

«Ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να απολογηθεί για το μεγάλο δώρο που επιχείρησε να κάνει στα funds. Εδώ έχουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος απέδειξε ότι στην ουσία νομοθετούν τα funds στη χώρα με την ανοχή και την υποστήριξη της κυβέρνησης κατά της πολύ μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Η πολιτική λογοδοσία είναι απαραίτητη στις δημοκρατίες και ο Πρωθυπουργός στην Βουλή έρχεται για να λογοδοτήσει πολιτικά.

Αυτή η κυβέρνηση ό,τι και να γίνεται πράττει σα να μην το ακούει. Έγινε ιστορία με τον κ. Μπεκίρη και δεν λάβαμε καμία απάντηση. Έγινε ιστορία με τα funds και κάνουν λες και ήρθε ένα ρακούν και να έβαλε το άρθρο στο νομοσχέδιο».

Στο ζήτημα των μεταβιβάσεων δανείων στα funds και τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε:

«Ο κ. Τσίπρας έφερε το πλαίσιο με τον νόμο 4354/2015 άνοιξε την πόρτα στα funds στη χώρα. Τον άκουσα κι εγώ και μου έκανε εντύπωση που είπε προχθές ότι ούτε ένα ευρώ δεν πουλήθηκε στα funds επι των ημερών του ενώ όποιος μπει στο site της Αρχής Διαχείρισης Δανείων και Πιστώσεων θα διαπιστώσει ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2019 που τελείωνε η θητεία του είχαν ήδη πουληθεί 18.271.000.000», τόνισε και εξήγησε:

«Για να είμαστε ξεκάθαροι, ο νόμος για προστασία πρώτης κατοικίας που γνωστός ως νόμος Κατσέλη, ο νόμος του ΠΑΣΟΚ το 10 καταργείται το Φεβρουάριο του 2019 και εκεί ξεκινούν μαζικά οι πλειστηριασμοί. Ψηφίζεται τότε ο νόμος 4605 του 2019 ο οποίος παρείχε μια απειροελάχιστη προστασία πρώτης κατοικίας τον οποίο καταργεί πλήρως η Νέα Δημοκρατία και παραδίδει το σύνολο των δανείων στα funds».

«Αυτό που στην ουσία συμβαίνει λοιπόν είναι ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αν υπάρχει πράγματι διαφθορά τότε ναι μεν εκείνος την αφήνει στα κοράκια αλλά η ευθύνη βαραίνει και τον κ. Τσίπρα. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται πια. Της απαγόρευσε κανείς να αλλάξει το νόμο του κ. Τσίπρα;»

Παρουσιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την προστασία των δανειοληπτών, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι περιλαμβάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την πρώτη κατοικία, τους servicers και τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

«Λοιπόν, εμείς έχουμε καταθέσει μια δική μας πρόταση η οποία είναι στη Βουλή αυτή τη στιγμή και λέει: προστασία πρώτης κατοικίας, ποινές στα funds, περιορισμός ευθύνης των εγγυητών, δίκαιη λύση του ελβετικού φράγκου, υποχρεωτικός εξωδικαστικός μηχανισμός και δικαίωμα προαίρεσης των δανειοληπτών. Αυτό πρέπει να μου πει η κυβέρνηση γιατί δεν δέχεται. Αυτό όμως δεν αθωώνει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που μετά πούλησε άλλα 80 δισ. με τον ίδιο νόμο και έφερε και το Ηρακλής 2 που τα έκανε ακόμα χειρότερα με τη φορολογική ασυλία», κατέληξε.

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