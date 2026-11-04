Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν «έπαιξε εν μέρει ρόλο» στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν σήμερα πτωτικά μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές που κατάφεραν πολιτικό πλήγμα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ερώτηση της Wall Street Journal (WSJ) για το πόσο συνέβαλε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στα κακά αποτελέσματα των Ρεπουμπλικάνων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν «έπαιξε εν μέρει ρόλο», καταδεικνύοντας την αύξηση της τιμής του πετρελαίου αντί για τον ίδιο τον πόλεμο.

Οι τιμές των υδρογονανθράκων έχουν καταγράψει άλμα φέτος λόγω της σύγκρουσης.

«Το νέο Κογκρέσο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στις δαπάνες για να αμφισβητήσει τη συμπληρωματική στρατιωτική χρηματοδότηση και να αυξήσει την πίεση προς μια διπλωματική λύση (με το Ιράν), μόλις αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο», δήλωσε η Ιπέκ Οζκαρντεσκάγια, αναλύτρια στην Swissquote.

«Εάν, επιπλέον αυτού, το αποτέλεσμα συνοδευτεί από αξιόπιστες διαπραγματεύσεις και τις προοπτικές μιας πιο ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σε σταθερή βάση», πρόσθεσε η ίδια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γύρω στις 12:45 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιανουαρίου, υποχώρησε κατά 1,25% στα 102,31 δολάρια. Το αντίστοιχο αμερικανικό, το βαρέλι του WTI, παράδοσης Δεκεμβρίου υποχώρησε κατά 0,74% στα 95,38 δολάρια.

Από την αρχή της εβδομάδας, το Μπρεντ έχει υποχωρήσει περισσότερο από 13% εν μέσω ενίσχυσης της αισιοδοξίας στην αγορά για τις διπλωματικές επαφές που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή ύστερα από αρκετές εβδομάδες φόβων για κλιμάκωση.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ