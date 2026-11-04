Ρεν-Ολυμπιακός, Χάποελ Μπερ Σεβά-ΟΦΗ και Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα κανάλια Magenta Sport

Η MagentaTV φιλοξενεί το διήμερο 4-5/11 τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού, του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού για τα UEFA Europa League και UEFA Conference League, καθώς και 8 ακόμα αγώνες των δύο διοργανώσεων. Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Magenta Sport θα βρίσκεται στον παλμό της δράσης, μεταφέροντας όλες τις εξελίξεις μέσα από πλούσιο ρεπορτάζ, απευθείας συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους και ειδικές εκπομπές.

Οι αγώνες των ελληνικών ομάδων

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σήμερα (Τετάρτη 4/11, 17:30, Magenta Sport 3) στη Γαλλία τη Ρεν, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεκινήσει με το «3 στα 3» τη φετινή διοργάνωση, ενώ οι Γάλλοι μετρούν 2 ισοπαλίες και μία νίκη κόντρα στον ΟΦΗ. Την Πέμπτη 5/11, ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Χάποελ Μπερ Σεβά (22:00, Magenta Sport 5), με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά τις δύο ήττες από Ρεν και Λεβερκούζεν. Την ίδια ημέρα, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (22:00, Magenta Sport 4 & 4K), για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, επιδιώκοντας να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του και να παραμείνει στην κορυφή την βαθμολογίας.

Οι υπόλοιποι αγώνες

Την Πέμπτη 5/11, τα κανάλια Magenta Sport θα μεταδώσουν, επίσης, τα ματς Μίλαν-Φερεντσβάρος (19:45, Magenta Sport 3), Ρεάλ Σοσιεδάδ-Λιόν 19:45, Magenta Sport 7 & Start), Κρίσταλ Πάλας-Χόφενχαϊμ (19:45, Magenta Sport 8), Σπάρτα Πράγας-Μπόρνμουθ (19:45, Magenta Sport 9), Λεβερκούζεν-Μαρσέιγ (22:00, Magenta Sport 3), Μπενφίκα-Λεχ Πόζναν (22:00, Magenta Sport 7) και Άλκμααρ-Γιουβέντους 22:00, Magenta Sport 8), για το UEFA Europa League, καθώς και το ματς Χετάφε-Μπράιτον (22:00, Magenta Sport 9) για το UEFA Conference League.

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Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών Magenta Sport

Η εκπομπή «UEFA Europa League Show» (σήμερα στις 16:30 & 19:35, Magenta Sport 3, με τους Αντρέα Παλομπαρίνι και Τόλη Χριστοφοράκη) θα πλαισιώσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεν, μεταφέροντας το ρεπορτάζ πριν και μετά τον αγώνα. Την Πέμπτη 5/11, η εκπομπή «European Football Show» (18:30 & 00:05, Magenta Sport 2, με τους Αντρέα Παλομπαρίνι και Τόλη Χριστοφοράκη) θα παρουσιάσει τις εξελίξεις από τις δύο διοργανώσεις, ενώ η «European Football Show Greek Edition» (21:00 & 22:00, Magenta Sport 2, με τον Τόλη Χριστοφοράκη) θα επικεντρωθεί στους αγώνες του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού, με απευθείας συνδέσεις, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Παράλληλα, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (19:45 & 22:00, Magenta Sport 1, με τον Γιώργο Μπιτσικώκο) θα προσφέρει συνεχή ενημέρωση από όλες τις αναμετρήσεις της Πέμπτης.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Europa League (League Phase, 4η Αγωνιστική)

Εκπομπή «UEFA Europa League Show» (Τετάρτη 4/11, 16:30, Magenta Sport 3)

Ρεν-Ολυμπιακός (Τετάρτη 4/11, 17:30, Magenta Sport 3)

Εκπομπή «UEFA Europa League Show» (Τετάρτη 4/11, 19:35, Magenta Sport 3)

Εκπομπή «European Football Show» (Πέμπτη 5/11, 18:30, Magenta Sport 2)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (Πέμπτη 5/11, 19:45, Magenta Sport 1)

Μίλαν-Φερεντσβάρος (Πέμπτη 5/11, 19:45, Magenta Sport 3)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Λιόν (Πέμπτη 5/11, 19:45, Magenta Sport 7 & Start)

Κρίσταλ Πάλας-Χόφενχαϊμ (Πέμπτη 5/11, 19:45, Magenta Sport 8)

Σπάρτα Πράγας-Μπόρνμουθ (Πέμπτη 5/11, 19:45, Magenta Sport 9)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (Πέμπτη 5/11, 21:00, Magenta Sport 2)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (Πέμπτη 5/11, 22:00, Magenta Sport 1)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (Πέμπτη 5/11, 22:00, Magenta Sport 2)

Λεβερκούζεν-Μαρσέιγ (Πέμπτη 5/11, 22:00, Magenta Sport 3)

Χάποελ Μπερ Σεβά-ΟΦΗ (Πέμπτη 5/11, 22:00, Magenta Sport 5)

Μπενφίκα-Λεχ Πόζναν (Πέμπτη 5/11, 22:00, Magenta Sport 7)

Άλκμααρ-Γιουβέντους (Πέμπτη 5/11, 22:00, Magenta Sport 8)

Εκπομπή «European Football Show» (Παρασκευή 6/11, 00:05, Magenta Sport 2)

UEFA Conference League (League Phase, 3η Αγωνιστική)