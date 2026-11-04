Το «Όλα Επιτρέπονται» (All’s Fair) κάνει πρεμιέρα σήμερα 4/11 σε Hulu και Disney+.

Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, το Νοέμβριο του 2025, σε Hulu και Disney+ κυκλοφόρησε η πρώτη σεζόν της σειράς «Όλα Επιτρέπονται» (All’s Fair), του Ράιαν Μέρφι, με τις: Γκλεν Κλόουζ, Κιμ Καρντάσιαν, Ναόμι Γουότς, Τεγιάνα Τέιλορ, Σάρα Πόλσον, κ.ά.

Απογοητευμένες από μια ανδροκρατούμενη δικηγορική εταιρεία, μια ομάδα γυναικών δικηγόρων αποφασίζουν να ανοίξουν τη δική τους. Έξυπνες, δυναμικές και με περίπλοκη συναισθηματική ζωή, χειρίζονται δύσκολες υποθέσεις διαζυγίων, σκανδαλώδη μυστικά και συνεχώς μεταβαλλόμενες συμμαχίες, τόσο στην αίθουσα του δικαστηρίου όσο και μεταξύ τους. Σε έναν κόσμο όπου το χρήμα μιλάει και ο έρωτας είναι πεδίο μάχης, αυτές οι γυναίκες δεν παίζουν απλώς το παιχνίδι. Το αλλάζουν.

Το νομικό δράμα, έμελλε να γράψει ιστορία ως η χειρότερη σειρά του 2025, αλλά μόνο για τους κριτικούς οι οποίοι το έθαψαν σχολιάζοντας ότι είναι «πολύ φρικτό για να το αγαπήσεις, πολύ βαρετό για να έρθεις σε αντιπαράθεση γι' αυτό».



Άλλωστε, η βαθμολογία, μόλις 6%, που συγκέντρωσε στο Rotten Tomatoes, μάλλον μιλάει από μόνη της. Ή μήπως όχι, καθώς οι θεατές φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη δίνοντάς του ένα αξιοπρεπές 65% και φέρνοντάς το στην κορυφή της τηλεθέασης σε Hulu και το Disney+

Η απήχηση που είχε στο κοινό, του έδωσε το πράσινο φως και τώρα η Κιμ Καρντάσιαν, η Γκλεν Κλόουζ, η Ναόμι Γουότς, η Τεγιάνα Τέιλορ και η Σάρα Πόλσον επιστρέφουν για μια δεύτερη σεζόν οποία κάνει πρεμιέρα σήμερα 4 Νοεμβρίου στο Hulu.

H σύνοψη της δεύτερης σεζόν αναφέρει: Η εταιρεία είναι έτοιμη να αναλάβει περισσότερες υποθέσεις διαζυγίων, και αν τα πρώην ζευγάρια είναι μπερδεμένα, οι δικηγόροι είναι ακόμα πιο μπερδεμένοι. Στην πρεμιέρα των τριών επεισοδίων, η Allura διοργανώνει έναν εντυπωσιακό χορό, αλλά ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης απειλεί να προκαλέσει οργή. Αργότερα, συνοδεύουν τη Dina για να σκορπίσουν τις στάχτες του αείμνηστου συζύγου της αλλά αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Η Allura έχει επίσης έναν καυτό νέο σωματοφύλακα που μπορεί να μην είναι αυτός που φαίνεται. Η Ημέρα των Ευχαριστιών φέτος θα πρέπει να περιμένει καθώς οι κυρίες ασχολούνται με μια υπόθεση που τις κρατά στο γραφείο, αλλά το δράμα ξεδιπλώνεται καθώς τα μυστικά έρχονται στο φως.

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Αξίζει την προσοχή μας;

Θα ξεκινήσουμε λέγοντας απλώς ότι γούστα είναι αυτά. Η Taylor Gates του Collider έχει χαρακτηρίσει τη σειρά «απαίσια» και ότι «θα έπρεπε να στείλει τον Ράιαν Μέρφι στη φυλακή της τηλεόρασης», ενώ η Sophie Gilbert την αποκάλεσε «Instagram Reels σε μορφή επεισοδίου» στην κριτική της για το The Atlantic. Η Angie Han από το The Hollywood Reporter ξεχώρισε την ερμηνεία της Καρντάσιαν ως «άκαμπτη και χωρίς συναισθηματική έκφραση, χωρίς ούτε μία αυθεντική νότα», σημειώνοντας ότι αντέγραφε το σενάριο.

Ωστόσο, αν αγαπάτε τις εντυπωσιακές, μοντέρνες σειρές με υπερβολικές ερμηνείες, τότε το All's Fair μπορεί να είναι για εσάς. Πολλοί θεατές το αγαπούν γιατί δεν η σειρά δεν παίρνει πολύ σοβαρά τον εαυτό της και αν η Πόλσον θέλει να ανέβει σε ένα τραπέζι και να φωνάξει με όλη της τη δύναμη, θα την αφήσει να το κάνει.