Και υπάρχουν επιχειρήματα για αυτό.

Το «Game of Thrones» έγραψε ιστορία στο HBO, αλλά όπως συμβαίνει με όλα τα καλά πράγματα, έπρεπε να φτάσει στο τέλος του.

Η σειρά σηματοδότησε μια νέα εποχή για την τηλεόραση, έγινε talk of the town, δημιούργησε ολόκληρη (τηλεοπτική) σχολή και προσέλκυσε πλήθος θεατών.

Η σειρά έχει επίσης ένα από τα πιο διαβόητα φινάλε όλων των εποχών, που αμαύρωσε κάπως τη φήμη της, όμως η εποχή του «Game of Thrones» (εδώ και χρόνια) έχει τελειώσει. Τώρα ήρθε η ώρα της Νάρνια.

Για τον ξένο Τύπο η επερχόμενη διασκευή της Γκρέτα Γκέργουικ (σενάριο και σκηνοθεσία) για το «The Chronicles of Narnia» του Netflix, ενδέχεται να αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία από την εμβληματική σειρά φαντασίας του HBO. Η λάμψη των δράκων του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν έχει ξεθωριάσει και οι θαυμαστές προετοιμάζονται για κάτι καινούργιο.

Αν και βασίζεται σε ένα γνωστό έργο, το επερχόμενο επικό πρότζεκτ ακολουθεί μια διαφορετική κατεύθυνση στην αφήγησή του.

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Το «The Magician’s Nephew» ξεκινά με το δεξί χάρη στην οπτική της Γκρέτα Γκέργουιγκ

Δεν αποτελεί μυστήριο ο λόγος που το «Game of Thrones» δεν τα κατάφερε στα τελευταία επεισόδια – ή ακόμα και στις τελευταίες σεζόν. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σειράς ήταν η τηλεοπτική διασκευή του λόγου του Μάρτιν, ακόμα και όταν ο συγγραφέας δεν είχε ολοκληρώσει τα βιβλία. Οι δημιουργοί του HBO (εσφαλμένα) νόμιζαν ότι το έργο θα είχε ολοκληρωθεί μέχρι τη στιγμή που η σειρά θα είχε φτάσει στο σημείο των βιβλίων, αλλά κάθε θαυμαστής του Μάρτιν γνωρίζει καλά πώς εξελίχθηκε αυτή η ιστορία (και τον κράζει ακόμα).

«Τα Χρονικά της Νάρνια» δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Ο συγγραφέας C.S. Lewis δημιούργησε έναν φιλόδοξο και ζωντανό κόσμο, μοναδικό στο είδος του για τη δεκαετία του 1950. Η ιστορία αυτή ολοκληρώθηκε με επτά βιβλία που αφηγούνταν μια ολοκληρωμένη ιστορία. Ενώ οι προηγούμενες κινηματογραφικές διασκευές στα μέσα της δεκαετίας του 2000 δεν κατάφεραν να αφηγηθούν ολόκληρη την ιστορία, η Γκρέτα Γκέργουιγκ ίσως διαθέτει το μυστικό συστατικό για να διορθώσει αυτό το πρόβλημα. Η σκηνοθέτις, επίσης, δεν ακολουθεί τα παλιά κλισέ.

Ξεκινά την παραγωγής της με το πρώτο βιβλίο -κατά χρονολογική σειρά- το οποίο δεν είναι το «The Lion, the Witch and the Wardrobe», αλλά το «The Magician’s Nephew».

Πριν οι μικροί Pevensies ανακαλύψουν τη μαγική ντουλάπα που τους μεταφέρει στη Νάρνια, αυτή έπρεπε πρώτα να δημιουργηθεί.

Το prequel κεφάλαιο λοιπόν, ακολουθεί τις περιπέτειες δύο άλλων παιδιών που ανακαλύπτουν τον κόσμο του Charn. Εκεί συναντούν τη βασίλισσα Jadis, η οποία θα γινόταν αργότερα η Λευκή Μάγισσα σπέρνοντας το κακό σε όλη τη Νάρνια. Το βιβλίο επικεντρώνεται επίσης στο μυθικό λιοντάρι, τον Άσλαν (με τη φωνή της Μέριλ Στριπ), και στη δημιουργία της Νάρνια από αυτόν.

Το γεγονός ότι η Γκέργουικ ξεκινά με το πρώτο -χρονολικά- βιβλίο της Νάρνια, αποτελεί ένα λογικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να ελέγχει την εξέλιξη της ιστορίας, διασφαλίζοντας ότι θα την αφηγηθεί με τον σωστό τρόπο. Αυτό διαφοροποιεί την επερχόμενη ταινία από προηγούμενες διασκευές και αξιοποιεί αυτό το πλεονέκτημα προς όφελός της.

{https://youtu.be/Xry9eTI5V34?si=VwF_mWo4cN0NFoMp}

Το «The Magician’s Nephew» είναι επιστροφή και γιορτή της «υψηλής φαντασίας»

Το «The Magician’s Nephew» δεν αποτελεί μόνο την ιδανική είσοδο στον κόσμο της Νάρνια, αλλά, για ορισμένους, μπορεί να είναι και η τέλεια εισαγωγή στη φαντασία για όσους δεν έχουν εξοικειωθεί με το είδος.

Την εποχή που κυκλοφόρησε, η σειρά «Game of Thrones» ήταν κάτι καινούργιο, καθώς αποτελούσε μια πιο ρεαλιστική εκδοχή του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Αν και υπήρχε κάποια υποψία μαγείας στο Γουέστερος, η σειρά επικεντρωνόταν κυρίως στις σκοτεινές ίντριγκες των ανθρώπων. Οι θεατές θυμούνται πώς τελείωσαν όλα αυτά, και ήλθε ο καιρός να επιστρέψει στην οθόνη ένας πολύχρωμος κόσμος θαυμάτων και μαγείας.

Σε μια (ομολογουμένως) σπάνια κίνηση υποστήριξης προς τις κινηματογραφικές αίθουσες, το Netflix για πρώτη φορά θα επιτρέψει την ευρεία προβολή της ταινίας «The Magician’s Nephew» στους κινηματογράφους τον Φεβρουάριο.

Αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να δει κανείς αυτή την ταινία και αναμένεται να αποτελέσει την αρχή για κάτι υπέροχο.