Η ταινία του Game of Thrones επικεντρώνεται, στον Aegon I, τον πρώτο Άρχοντα των Επτά Βασιλείων, ο οποίος ίδρυσε τη δυναστεία των Targaryen, και ο οποίος θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην οθόνη.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, ανακοινώθηκε πως η ταινία «Game of Thrones: Aegon’s Conquest» θα κυκλοφορήσει την 1η Ιουνίου του 2029.

Ο Owen Harris υπογράφει τη σκηνοθεσία της ταινίας που βασίζεται στο σενάριο του υποψήφιου για Όσκαρ Beau Willimon.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το καστ ή την έναρξη της παραγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταινία αφηγείται την ιστορία του πώς τα Επτά Βασίλεια ενώθηκαν υπό την κυριαρχία των Targaryen. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο Aegon I, ο πρώτος Άρχοντας των Επτά Βασιλείων, ο οποίος ίδρυσε τη δυναστεία των Targaryen, τη βασιλική οικογένεια που αποτελεί τον πυρήνα ολόκληρου του franchise.

Ο Aegon I, γνωστός και ως «ο Κατακτητής», ήταν ο ιδρυτής και ο πρώτος βασιλιάς της δυναστείας, ενώ ένωσε το Westeros με τη βοήθεια των δράκων του: του Balerion, της Vhagar και της Meraxes. Ωστόσο, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Aegon I θα εμφανιστεί στην οθόνη.

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Η ταινία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2026 κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης στο CinemaCon, ενώ νεότερες πληροφορίες ήρθαν στο προσκήνιο σε τριμηνιαία επιστολή προς τους μετόχους στις 6 Αυγούστου 2026.

«Για την περίοδο μετά το 2027, το πρόγραμμα για τις κυκλοφορίες των ταινιών θα συνεχίσει να αξιοποιεί εμβληματικά πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας-γεγονότος για τη μεγάλη οθόνη «Aegon’s Conquest» από το σύμπαν του «Game of Thrones», της επόμενης ταινίας «The Matrix», της επόμενης ταινίας «Batman» και μιας ταινίας «The Jetsons» με πρωταγωνιστή τον Jim Carrey».

Με πληροφορίες του The Wrap/Deadline