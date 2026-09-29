Ο Σιλβέστερ Σταλόνε ξεκαθάρισε ότι δεν έχει εμπλακεί καθόλου στην παραγωγή του «Ι Play Rocky».

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε είδε την επερχόμενη βιογραφία «Ι Play Rocky» και έχει πολλά να πει.

Η ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ακολουθεί την παραγωγή της ταινίας Rocky του 1976, με τον Άντονι Ιπόλιτο να υποδύεται το νεαρό Σταλόνε και να εντυπωσιάζει με την απίστευτη ομοιότητά του με τον διάσημο σταρ.

Δεν έχω πεθάνει ακόμα, μήπως βιαζόμαστε λίγο;

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του για την προώθηση των νέων του απομνημονευμάτων The Steps, ο Σταλόνε μίλησε για την ταινία αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ένιωσε «λίγο μπερδεμένος» καθώς σκέφτηκε ότι «Δεν έχω πεθάνει ακόμα. Μήπως βιαζόμαστε λίγο;». Ωστόσο, όταν είδε το βίντεο «αυτού του παιδιού [Ιπόλιτο], στην πραγματικότητα, την πρώτη στιγμή νόμιζα ότι ήμουν εγώ. Πηγαίνω στην κόρη μου και της λέω, "είναι απίστευτο"».



Ο Σταλόνε εξήγησε ακόμη ότι «δεν έχει καμία σχέση» με την ταινία, του Πίτερ Φαρέλι, λέγοντας: «Είπα, "θα καθίσω και θα την παρακολουθήσω". Μίλησα με το παιδί και του είπα ότι "αν έχεις οποιαδήποτε ερώτηση, εδώ είμαι", και αυτό ήταν όλο. Τα έκαναν όλα μόνοι τους». Επίσης, πρόσθεσε αστειευόμενος ότι βλέποντας την ερμηνεία του Ιπόλιτο, σχολίασε «Μιλάω έτσι; Τώρα το καταλαβαίνω».

{https://youtu.be/V_g_Ut0jO-0?si=0diV5C1x3hELG5-I}

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σταλόνε περιέγραψε το πώς αισθάνεται να παρακολουθεί τις ταινίες του Ρόκι τώρα «Είναι σαν να κοιτάς μια φωτογραφία του εαυτού σου. Στους άλλους αρέσει, αλλά σε εσένα...» και αποκάλυψε ότι προσπαθεί να πείσει την Amazon να του επιτρέψει να ξαναμοντάρει το Rocky V του 1990, αποκαλώντας την ταινία «ένα αγκάθι στα πλευρά του». «Με ενοχλεί αφάνταστα γιατί ξέρω ότι έβγαλα το πόδι μου από το γκάζι», είπε, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να το είχε σκηνοθετήσει ο ίδιος και ότι «θα έπρεπε να ήμουν πιο προσεκτικός ώστε να μην προσπαθώ να είμαι κουλ με το κοινό». Πρόσθεσε επίσης ότι αν μπορούσε να κάνει μια νέα εκδοχή του Rocky V, «δεν θα είναι υπέροχη, αλλά θα είναι αποδεκτή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ερώτηση για το αν πιστεύει ότι θα μπορούσε να φτάσει στην κορυφή του Χόλιγουντ αν ξεκινούσε σήμερα, ο ηθοποιός απάντησε: «Υπάρχει μια εντελώς διαφορετική ιδεολογία εκεί έξω… Δεν νομίζω. Είναι μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Οι ηθοποιοί φαίνονται διαφορετικοί. Δρουν διαφορετικά — όχι η νοοτροπία, αλλά το θέμα δεν είναι κάτι με το οποίο θα μπορούσα να ταυτιστώ. Η δράση αυτή τη στιγμή είναι κάπως αναχρονιστική».



Και πρόσθεσε: «Για παράδειγμα, αν έπρεπε να γυρίσεις το Νονό σήμερα, δοκίμασε να βρεις ηθοποιούς για τους ρόλους του. Αδύνατο. Ολόκληρη η ιδέα — ήρθε απλώς σε μια συγκεκριμένη εποχή, και γι' αυτό το καθιστά τόσο μοναδικό. Έτσι, πολύ συχνά όταν κάνουν ριμέικ, ξεχνούν ότι εκείνη η ταινία βασιζόταν στο κοινωνικό κλίμα, το θέμα, την εμφάνιση, την καταγωγή, όλα όσα συνέβαιναν εκείνη την εποχή. Σήμερα, δεν θα μπορούσες να κάνεις κάστινγκ για την ταινία».

Τι θα δούμε στο «I Play Rocky»

Όπως έχει γίνει γνωστό, το «I Play Rocky» θα παρουσιάσει το ταξίδι του ηθοποιού όχι μόνο για να γίνει η ταινία, αλλά και για τα δικά του προβλήματα υγείας και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε. Φυσικά, η ιστορία δεν σταματά εκεί, καθώς ο άπειρος Σταλόνε πρέπει να μάθει πώς να γίνει μποξέρ, ηθοποιός και σταρ του Χόλιγουντ.

Συγκεκριμένα, αφηγείται την αληθινή ιστορία για έναν άγνωστο ηθοποιό με την ακλόνητη πίστη ότι δεν προοριζόταν απλώς να γράψει τον Ρόκι – αλλά προοριζόταν να είναι ο Ρόκι Μπαλμπόα. Αφού του έλεγαν «όχι» σε κάθε βήμα, ο Σταλόνε τα έπαιξε όλα για όλα, επιμένοντας να υποδυθεί ο ίδιος τον πρωταγωνιστή παρά τις φαινομενικά αδύνατες πιθανότητες. Το αποτέλεσμα είναι η απόλυτη ιστορία του αουτσάιντερ πίσω από την απόλυτη αουτσάιντερ ταινία.

«Ένας ανερχόμενος ηθοποιός με μερική παράλυση στο πρόσωπο και δυσκολία στην ομιλία γράφει ένα σενάριο που ένα μεγάλο κινηματογραφικό στούντιο θέλει να αγοράσει, αλλά αρνείται να το πουλήσει εκτός αν του επιτραπεί να παίξει τον πρωταγωνιστή. Απορρίπτοντας μια προσφορά ζωής, δουλεύει αντ' αυτού για ψίχουλα για να γυριστεί η ταινία με τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία γίνεται η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976, λαμβάνοντας 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κερδίζοντας το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Η αληθινή ιστορία της δημιουργίας της εμβληματικής ταινίας Ρόκι», αναφέρεται στην περιγραφή της ταινίας.



Το «I Play Rocky», θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 20 Νοεμβρίου, μετά από περιορισμένη κυκλοφορία στις 13 Νοεμβρίου. Θυμίζουμε ότι η θρυλική ταινία Rocky είχε κάνει πρεμιέρα στις 21 Νοεμβρίου 1976.