Ο Σιλβέστερ Σταλόνε παρακολούθησε το «I Play Rocky», μόνος στο σπίτι του.

H πολυαναμενόμενη ταινία «I Play Rocky» του Πίτερ Φαρέλι παρουσιάστηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, κερδίζοντας τους κριτικούς και όχι μόνο!



Η ταινία της Amazon MGM Studios, με πρωταγωνιστή τον Άντονι Ιπόλιτο ως νεαρό Σταλόνε, σε σενάριο του Πίτερ Γκάμπλ, αφηγείται την αληθινή ιστορία για το πώς ο Σιλβέστερ Σταλόνε κατάφερε να δημιουργήσει τον πλέον θρυλικό του χαρακτήρα, τον Ρόκι Μπαλμπόα.

Το Σάββατο (12/09), ο σκηνοθέτης της ταινίας μίλησε στο EW αποκαλύπτονας ότι ο Σταλόνε έχει δει τη βιογραφική ταινία και την θεωρεί απόλυτη επιτυχία.

Η αντίδραση του Σταλόνε όταν είδε την ταινία

«Το λάτρεψε», σημείωσε ο Φάρελι και παραδέχτηκε ότι «Ήμουν λίγο νευρικός, για να είμαι ειλικρινής, γιατί το έβλεπε μόνος του στο σπίτι του», για τον λόγο αυτό ο σκηνοθέτης δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα αντιδρούσε ο διάσημος ηθοποιός, ενώ πρόσθεσε ότι ο Σταλόνε τον κάλεσε στο τηλέφωνος αμέσως μετά.

Ο Φαρέλ ανέφερε επίσης ότι ήταν «πολύ εύκολο» να πάρει τις ευλογίες του Στάλονε για τη δημιουργία της ταινίας, χάρη στο εξαιρετικό σενάριο του Πίτερ Γκάμπλ το οποίο «σίγουρα θα άρεσε στον Σταλόνε».

Το «I Play Rocky», όπως και το εμβληματικό «Rocky», είναι η ιστορία ενός αουτσάιντερ που ακολουθεί τον Σταλόνε από την πρώιμη καριέρα του στην υποκριτική μέχρι την παραγωγή της πρώτης του μεγάλης ταινίας. Ο Άντονι Ιπόλιτο έχει ήδη δεχτεί τα εύσημα για την ομοιότητα με τον Sly.



«Η ιστορία του Σταλόνε, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου της ζωής του, ενσωματώνει τον αγώνα που βιώνουν τόσοι πολλοί δημιουργοί και καλλιτέχνες», είπε ο Ιπόλιτο στο EW νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Παρά τις τόσες πολλές αντιξοότητες, κατάφερε να δημιουργήσει κάτι τόσο απίστευτα επιδραστικό για τόσους πολλούς. Το να έχεις την ευκαιρία να εξερευνήσεις τη διαδικασία του πώς κατάφερε να το κάνει αυτό, είναι ένα όνειρο για οποιονδήποτε ηθοποιό», εξήγησε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ίδιος ο Σταλόνε, σε μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram τον Ιούλιο, είχε παραδεχτεί ότι ανυπομονούσε να δει την ταινία και έδινε τα συγχαρητήρια του στο καστ: «Κάθε ιστορία έχει μια αρχή και ανυπομονώ να δω αυτήν να ζωντανεύει. Συγχαρητήρια στο καστ και το συνεργείο του I Play Rocky».

{https://youtu.be/V_g_Ut0jO-0?si=zBIRnrQpuZv07ZLk}

Τι θα δούμε στο «I Play Rocky»

Όπως έχει γίνει γνωστό, το «I Play Rocky» θα παρουσιάσει το ταξίδι του ηθοποιού όχι μόνο για να γίνει η ταινία, αλλά και για τα δικά του προβλήματα υγείας και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε. Φυσικά, η ιστορία δεν σταματά εκεί, καθώς ο άπειρος Σταλόνε πρέπει να μάθει πώς να γίνει μποξέρ, ηθοποιός και σταρ του Χόλιγουντ.

Συγκεκριμένα, αφηγείται την αληθινή ιστορία για έναν άγνωστο ηθοποιό με την ακλόνητη πίστη ότι δεν προοριζόταν απλώς να γράψει τον Ρόκι – αλλά προοριζόταν να είναι ο Ρόκι Μπαλμπόα. Αφού του έλεγαν «όχι» σε κάθε βήμα, ο Σταλόνε τα έπαιξε όλα για όλα, επιμένοντας να υποδυθεί ο ίδιος τον πρωταγωνιστή παρά τις φαινομενικά αδύνατες πιθανότητες. Το αποτέλεσμα είναι η απόλυτη ιστορία του αουτσάιντερ πίσω από την απόλυτη αουτσάιντερ ταινία.

«Ένας ανερχόμενος ηθοποιός με μερική παράλυση στο πρόσωπο και δυσκολία στην ομιλία γράφει ένα σενάριο που ένα μεγάλο κινηματογραφικό στούντιο θέλει να αγοράσει, αλλά αρνείται να το πουλήσει εκτός αν του επιτραπεί να παίξει τον πρωταγωνιστή. Απορρίπτοντας μια προσφορά ζωής, δουλεύει αντ' αυτού για ψίχουλα για να γυριστεί η ταινία με τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία γίνεται η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976, λαμβάνοντας 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κερδίζοντας το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Η αληθινή ιστορία της δημιουργίας της εμβληματικής ταινίας Ρόκι», αναφέρεται στην περιγραφή της ταινίας.

Το «I Play Rocky», θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 20 Νοεμβρίου, μετά από περιορισμένη κυκλοφορία στις 13 Νοεμβρίου. Θυμίζουμε ότι η θρυλική ταινία Rocky είχε κάνει πρεμιέρα στις 21 Νοεμβρίου 1976.