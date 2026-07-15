Η ταινία «I Play Rocky» κυκλοφορεί στις αίθουσες τον Νοέμβριο.

H Amazon MGM κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας I Play Rocky του Πίτερ Φαρέλι.

Η ταινία σε σενάριο του Πίτερ Γκάμπλ, αφηγείται την αληθινή ιστορία του πώς ο Σιλβέστερ Σταλόνε κατάφερε να δημιουργήσει την εμβληματική ταινία, Ρόκι. Το Ρόκι είναι μια αληθινή ιστορία του αουτσάιντερ, και το I Play Rocky με τον Άντονι Ιπόλιτο ως νεαρό Σταλόνε, θα παρουσιάσει το ταξίδι του ηθοποιού όχι μόνο για να γίνει η ταινία, αλλά και για τα δικά του προβλήματα υγείας και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε. Φυσικά, η ιστορία δεν σταματά εκεί, καθώς ο άπειρος Σταλόνε πρέπει να μάθει πώς να γίνει μποξέρ, ηθοποιός και κινηματογραφικός σταρ.

Συγκεκριμένα, αφηγείται την αληθινή ιστορία για έναν άγνωστο ηθοποιό με ακλόνητη πίστη ότι δεν προοριζόταν απλώς να γράψει τον Ρόκι – προοριζόταν να είναι ο Ρόκι Μπαλμπόα. Αφού του έλεγαν «όχι» σε κάθε βήμα, ο Σταλόνε τα παίζει όλα, επιμένοντας να παίξει τον πρωταγωνιστή παρά τις φαινομενικά αδύνατες πιθανότητες. Το αποτέλεσμα είναι η απόλυτη ιστορία του αουτσάιντερ πίσω από την απόλυτη αουτσάιντερ ταινία.

«Ένας ανερχόμενος ηθοποιός με μερική παράλυση στο πρόσωπο και δυσκολία στην ομιλία γράφει ένα σενάριο που ένα μεγάλο κινηματογραφικό στούντιο θέλει να αγοράσει, αλλά αρνείται να το πουλήσει εκτός αν του επιτραπεί να παίξει τον πρωταγωνιστή. Απορρίπτοντας μια προσφορά ζωής, δουλεύει αντ' αυτού για ψίχουλα για να γυριστεί η ταινία με τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία γίνεται η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976, λαμβάνοντας 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κερδίζοντας το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Η αληθινή ιστορία της δημιουργίας της εμβληματικής ταινίας Ρόκι», αναφέρεται στην περιγραφή της ταινίας.

{https://youtu.be/V_g_Ut0jO-0?si=tcFhLJVsQKCjSUjO}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πριν υποδυθεί τον νεαρό Σταλόνε, ο Ιπόλιτο είχε ενσαρκώσει τον Αλ Πατσίνο στην περιορισμένη σειρά του Paramount, The Offer. Εμφανίστηκε επίσης στην επιτυχημένη ταινία του Netflix, Purple Hearts.

Το I Play Rocky, θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 20 Νοεμβρίου, μετά από περιορισμένη κυκλοφορία στις 13 Νοεμβρίου. Θυμίζουμε ότι η θρυλική ταινία Rocky είχε κάνει πρεμιέρα στις 21 Νοεμβρίου 1976.