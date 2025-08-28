Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Η βιογραφική ταινία για τον «Ρόκι» επιτέλους βρήκε τον νεαρό Σταλόνε της

Η βιογραφική ταινία για τον «Ρόκι» επιτέλους βρήκε τον νεαρό Σταλόνε της Φωτογραφία: YouTube
Ο ηθοποιός Άντονι Ιπόλιτο θα ενσαρκώσει τον Σιλβέστερ Σταλόνε και η ομοιότητά τους είναι εκπληκτική.

Ο Πίτερ Φαρέλι, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «Green Book», ετοιμάζει μια νέα ταινία που θα αφηγηθεί την αληθινή, σχεδόν μυθιστορηματική ιστορία, του πώς ο Σιλβέστερ Σταλόνε έφτιαξε το θρυλικό «Rocky» του 1976.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anthony Ippolito (@anthonyippolito_)

Η ταινία, με τίτλο «I Play Rocky», έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρίσκεται ο Αμερικανός ηθοποιός Άντονι Ιπόλιτο, ο οποίος έχει μια εκπληκτική ομοιότητα με τον Σταλόνε. Σύμφωνα με το World of Reel o ηθοποιός συμμετείχε στη μίνι σειρά «The Offer» για τα γυρίσματα του «Νονού», παίζοντας τον Αλ Πατσίνο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anthony Ippolito (@anthonyippolito_)

Η νέα ταινία σε σενάριο του Πίτερ Γκαμπλ, θα επικεντρωθεί στην περίοδο που ο Σταλόνε ήταν ένας άγνωστος ηθοποιός με μια μερική παράλυση στο πρόσωπο και πρόβλημα στην ομιλία. Ο ίδιος είχε γράψει το σενάριο του «Rocky» και, παρά τις δελεαστικές προτάσεις από μεγάλα στούντιο, αρνήθηκε να το πουλήσει αν δεν του επέτρεπαν να παίξει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «απορρίπτοντας μια προσφορά για χρήματα που θα του άλλαζαν τη ζωή, αντ' αυτού δουλεύει για ψίχουλα για να γυριστεί η ταινία, με τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Το φιλμ ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976 ενώ απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας το Bραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης τον περασμένο χρόνο κυκλοφόρησε την κωμωδία «Ricky Stanicky», η οποία έλαβε θετικές κριτικές, ενώ στο παρελθόν είχε σκηνοθετήσει το «The Greatest Beer Run Ever». Η μεγάλη του επιτυχία, ωστόσο, παραμένει το «Green Book» του 2018, με το οποίο κέρδισε δύο Όσκαρ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ηθοποιός του «Σασμού»

Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ηθοποιός του «Σασμού»

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Η επική τούμπα της Αν Χάθαγουεϊ στα γυρίσματα του «The Devil Wears Prada 2» (vid)

Η επική τούμπα της Αν Χάθαγουεϊ στα γυρίσματα του «The Devil Wears Prada 2» (vid)

Entertainment
Ο Νίκολας Κέιτζ σε τρέιλερ ταινίας τρόμου για την παιδική ηλικία του Χριστού

Ο Νίκολας Κέιτζ σε τρέιλερ ταινίας τρόμου για την παιδική ηλικία του Χριστού

Entertainment
Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Πρεμιέρα με τετράλεπτο χειροκρότημα για το «La Grazia» του Σορεντίνο

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Πρεμιέρα με τετράλεπτο χειροκρότημα για το «La Grazia» του Σορεντίνο

Entertainment
Μπράντλεϊ Κούπερ: Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης για την ταινία «Is This Thing On?»

Μπράντλεϊ Κούπερ: Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης για την ταινία «Is This Thing On?»

Life

NETWORK

Η απάντηση του ΠΙΣ στον Άδωνι Γεωργιάδη: «Οι 320 διορισμοί δεν αφορούν όλοι γιατρούς που εισέρχονται στο ΕΣΥ»

Η απάντηση του ΠΙΣ στον Άδωνι Γεωργιάδη: «Οι 320 διορισμοί δεν αφορούν όλοι γιατρούς που εισέρχονται στο ΕΣΥ»

healthstat.gr
Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr
Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

ienergeia.gr
Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

healthstat.gr
Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

healthstat.gr
Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

healthstat.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Εκκενώθηκαν γραφεία στη Θεσσαλονίκη μετά από απειλητικό email για εκρηκτικό μηχανισμό

ΔΕΔΔΗΕ: Εκκενώθηκαν γραφεία στη Θεσσαλονίκη μετά από απειλητικό email για εκρηκτικό μηχανισμό

ienergeia.gr
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης της σχετικά με ειδικούς τομεακούς κανόνες για τις πτυχές της κυβερνοασφάλειας στις διασυνοριακές ροές η/ε

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης της σχετικά με ειδικούς τομεακούς κανόνες για τις πτυχές της κυβερνοασφάλειας στις διασυνοριακές ροές η/ε

ienergeia.gr