Η ταινία «I Play Rocky», έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο ηθοποιός Άντονι Ιπόλιτο, ο οποίος έχει μια εκπληκτική ομοιότητα με τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας «I Play Rocky», εμπνευσμένης από την απίστευτη ιστορία του Σιλβέστερ Σταλόνε και το πώς κατάφερε να γυρίσει το θρυλικό «Rocky» του 1976.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ανερχόμενου Σταλόνε βρίσκεται ο Άντονι Ιπόλιτο, ο οποίος υποδύθηκε επίσης τον Αλ Πατσίνο στην μίνι σειρά της Paramount «The Offer». Τα πρώτα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα έχουν ήδη κυκλοφορήσει, τονίζοντας την εκπληκτική ομοιότητα του πρωταγωνιστή με τον νεαρό Σταλόνε, σύμφωνα με το World of Reel.

Στη σκηνοθετική καρέκλα κάθεται ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «Green Book» Πίτερ Φαρέλι, ενώ το σενάριο, δια χειρός Πίτερ Γκαμπλ, ακολουθεί «έναν άγνωστο ηθοποιό με μερική παράλυση στο πρόσωπο και πρόβλημα στην ομιλία, ο οποίος έχει γράψει ένα σενάριο και αρνείται πεισματικά τις δελεαστικές προτάσεις μεγάλων στούντιο γιατί θέλει να έχει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Ο Σταλόνε δεν έχει δώσει την ευλογία του για αυτό το πρότζεκτ, αλλά ούτε και έχει αντιδράσει αρνητικά.

Όπως περιγράφει η επίσημη σύνοψη, «απορρίπτοντας μια προσφορά για χρήματα που θα του άλλαζαν τη ζωή εργάζεται για ψίχουλα προκειμένου να γυριστεί η ταινία, με τον ίδιο ως πρωταγωνιστή».

Το φιλμ ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976 αποσπώντας 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κερδίζοντας το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Το καστ του «I Play Rocky», συμπληρώνουν οι Άννα Σοφία Ρομπ, Ματ Ντίλον, Στέφαν Τζέιμς, Πι Τζέι Μπερν και Τζέι Ντουπλάς.

Υπενθυμίζεται πως ο Φαρέλι κυκλοφόρησε πρόσφατα την κωμωδία «Ricky Stanicky», με πρωταγωνιστές τους Τζον Σίνα και Ζακ Έφρον.