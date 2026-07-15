Δείτε τη νεαρή και ανερχόμενη (τότε) Μάρω Κοντού, στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο, το 1954, δίπλα στην επίσης ανερχόμενη Μαίρη Χρονοπούλου.

H Mάρω Κοντού έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Χαρούμενο Ξεκίνημα» του 1954, σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου.



Η νεαρή και ανερχόμενη Κοντού, είχε έναν μικρό ρόλο παίζοντς δίπλα σε μεγαθήρια του ελληνικού κινηματογράφου, όπως: Γιώργος Οικονομίδης, Ντίνος Ηλιόπουλος, Βασίλης Αυλωνίτης, Γεωργία Βασιλειάδου, Νίκος Ρίζος, Σταύρος Ξενίδης, Νίτσα Τσαγανέα, Χρήστος Τσαγανέας και πολλοί άλλοι. Στην ίδια ταινία, μια μικρή συμμετοχή είχε και η επίσης ανερχόμενη τότε, Μαίρη Χρονοπούλου.



Χαρακτηριστική είναι μάλιστα μία σκηνή, όπου ο Γιώργος Οικονομίδης τραγουδά το «Μα εγώ αγαπώ τη Λιάνα» και οι δύο νεαρές ηθοποιοί, Κοντού και Χρονοπούλου, εμφανίζονται σε μια σκηνή που θυμίζει αρκετά τα σημερινά βίντεο-κλιπ.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το τραγούδι ήταν αφιερωμένο στη σύζυγο του Οικονομίδη, Λιάνα Βιτσώρη.

Δείτε το σχετιικό απόσπασμα:



{https://youtu.be/qpV7cGZK_eY?si=XtHG6A2EdUwVMnd9}

Και πράγματι ήταν ένα «Χαρούμενο Ξεκίνημα» για την μεγάλη πορεία της Μάρως Κοντού. Οι πρώτοι σημαντικοί ρόλοι ήρθαν το 1960 στις ταινίες «Kίτρινα γάντια» και «Έγκλημα στα παρασκήνια». Ακολούθησε η μεγάλη επιτυχία «Αλίμονο στους νέους(1961)», που την καθιέρωσε, ενώ σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών καριέρας, πήρε μέρος σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους.



«Είμαι ευχαριστημένη από τις ταινίες που έχω κάνει. Τις ξαναβλέπω, τυχαία κάποιες φορές, στην τηλεόραση και νομίζω ότι παραμένουν αξιοπρεπείς», είχε δηλώσει η ίδια.