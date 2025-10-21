Η Amazon MGM μας έδωσε και επίσημα την πρώτη εικόνα του Άντονι Ιπόλιτο ως Σιλβέστερ Σταλόνε στην επερχόμενη βιογραφική ταινία I Play Rocky.

Λίγες μέρες αφότου διέρρευσαν εικόνες από τα γυρίσματα της ταινίας I Play Rocky του Πίτερ Φαρέλι, η Amazon MGM Studios κυκλοφόρησε την πρώτη επίσημη φωτογραφία από την ταινία.



Η επερχόμενη ταινία παρουσιάζει τον Άντονι Ιπόλιτο ως νεαρό Σιλβέστερ Σταλόνε σε μια ταινία που ακολουθεί τον ηθοποιό πριν γίνει σούπερ σταρ. Η εικόνα που έδωσε η Amazon δείχνει τον Ιπόλιτο να προπονείται, φορώντας τη χαρακτηριστική γκρι φόρμα του του Ρόκι Μπαλμπόα, τρέχοντας στην παραλία έχοντας παρέα του έναν σωσία του Butkus.



«Η παραγωγή του I PLAY ROCKY, με πρωταγωνιστή τον Άντονι Ιπόλιτο, βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία του Σιλβέστερ Σταλόνε και της ακλόνητης πίστης του ότι δεν προοριζόταν απλώς να γράψει τον Ρόκι, αλλά να είναι ο Ρόκι Μπαλμπόα», σημειώνεται στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία.

Production is underway for I PLAY ROCKY, starring Anthony Ippolito. The film tells the true story of Sylvester Stallone and his unshakable belief that he wasn’t just meant to write Rocky, he was meant to be Rocky Balboa. pic.twitter.com/hDY0I1jlGS — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) October 20, 2025



«Ένας ανερχόμενος ηθοποιός με μερική παράλυση στο πρόσωπο και δυσκολία στην ομιλία γράφει ένα σενάριο που ένα μεγάλο κινηματογραφικό στούντιο θέλει να αγοράσει, αλλά αρνείται να το πουλήσει εκτός αν του επιτραπεί να παίξει τον πρωταγωνιστή. Απορρίπτοντας μια προσφορά ζωής, δουλεύει αντ' αυτού για ψίχουλα για να γυριστεί η ταινία με τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία γίνεται η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976, λαμβάνοντας 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κερδίζοντας το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Η αληθινή ιστορία της δημιουργίας της εμβληματικής ταινίας Ρόκι», αναφέρεται στην περιγραφή της ταινίας.



Στη σκηνοθετική καρέκλα κάθεται ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «Green Book» Πίτερ Φαρέλι, ενώ το σενάριο είναι του Πίτερ Γκαμπλ.

Το καστ του «I Play Rocky», συμπληρώνουν οι Άννα Σοφία Ρομπ, Ματ Ντίλον, Στέφαν Τζέιμς, Πι Τζέι Μπερν και Τζέι Ντουπλάς.

Ο Ιπόλιτο είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του στη μίνι σειρά του Paramount+ The Offer όπου υποδύθηκε τον Αλ Πατσίνο. Εμφανίστηκε επίσης στην επιτυχημένη ταινία του Netflix, Purple Hearts.