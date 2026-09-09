Η ταινία με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζωνάκη βραβεύτηκε στο 75ο Φεστιβάλ Καννών.

Το 2022, ο Γιώργος Μαζωνάκης πρωταγωνίστησε στη μικρού μήκους ταινία της Εύης Καλογηροπούλου «Στον Θρόνο του Ξέρξη» σε ανάθεση του Onassis Culture. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στην Εβδομάδα Κριτικής του 75ου Φεστιβάλ Καννών (2022), όπου και έλαβε το βραβείο Canal+.



Η ταινία προβλήθηκε σε πάνω από 20 χώρες και 40 φεστιβάλ όπως: Τορόντο όπου έλαβε το Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής, Σαράγιεβο, Δουβλίνο, κ.ά.

Στη προβολή της ταινίας στις Κάννες, ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαρίστησε την Εύη Καλογηροπούλου που του έδωσε την ευκαιρία να μεταμορφωθεί σε κινηματογραφικό πρωταγωνιστή και την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, η οποία είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια.

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Σύνοψη της ταινίας

Στην εργασιακή δυστοπία των ναυπηγείων του Περάματος, η χρόνια απαγόρευση της σωματικής επαφής έχει μετατρέψει τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις σε απόκοσμες προσομοιώσεις ενός καταπνιγμένου αισθησιασμού που υπερβαίνει τα ετεροκανονικά στερεότυπα της επιθυμίας.

Κάτω από την υπόνοια της ύπαρξης ενός πανταχού παρόντος, αλλά αόρατου ελεγκτικού μηχανισμού, ακολουθείται η αφήγηση του Γιώργου, του παλαιότερου εργάτη και υπεύθυνου στο ναυπηγείο, σκιαγραφώντας τις ανθρώπινες σχέσεις όπως αυτές διαμορφώνονται σε μία οργουελιανή καθημερινότητα όπου το οπτικό υποτάσσει το συγκινησιακό.

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Ο Γιώργος, μία φορά το μήνα, κάνει τη διαδρομή από το Πέραμα, απέναντι στη Σαλαμίνα. Ο ίδιος, όπως και οι νέοι εργάτες, κοιτάζουν μία στο βουνό του Περάματος, μία απέναντι, χωρίς να ξέρουν τι να περιμένουν ή τι θα πρέπει να κάνουν.

Στον Θρόνο του Ξέρξη. Σε μία από τις κορυφές του όρους Αιγάλεω που εντάσσονται στον Δήμο Περάματος, ο οποίος στην αρχαιότητα ονομαζόταν Αμφιάλη, θεωρείται πως βρισκόταν η θέση από την οποία ο Ξέρξης παρακολούθησε τη συντριβή του στόλου των Περσών στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, το 480 π.Χ. Η κορυφή αυτή αποκαλείται από τους κατοίκους της περιοχής «Θρόνος του Ξέρξη».

Σαν να βρίσκεται στην ίδια θέση, η Καλογηροπούλου παρακολουθεί από απόσταση τους ήρωές της. Tους τοποθετεί «στον θρόνο» που ορίζει ο μικρόκοσμος του καθενός -είτε αυτός είναι μια βαριά αυτοματοποιημένη μηχανή ή μια μεταλική σκαλωσιά- όλοι τους έγκλειστοι και παρατηρητές ενός δυστοπικού σύμπαντος και μιας ζοφερής τελετουργίας που καταστέλλει την ανθρώπινη επιθυμία.

Ο ρόλος του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο ρόλος του Γιώργου Mαζωνάκη εμφανίζεται αντίστοιχα αινιγματικός και αυτοβιογραφικός. Αινιγματικός, ως προς το αν είναι άνθρωπος ή μηχανή; Από πού προέρχεται και γιατί μπορεί τελικά να σπάσει έναν τόσο βαθιά ριζωμένο κανόνα καταστολής; Τι είδους είναι ο ερωτισμός που αποπνέει; Αυτοβιογραφικός, καθώς ο Έλληνας ερμηνευτής επιστρέφει στο Πέραμα και στον τόπο εργασίας του πατέρα του.

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ στο Πέραμα, τον Ιούνιο του 2021.

{https://youtu.be/HVdRERfOuPE?si=ci5ml8hOu_70htxb}

Φεστιβάλ και Βραβεύσεις

Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στην 61η Εβδομάδα Κριτικής (Semaine de la Critique) του 75ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Καννών (2022), όπου και έλαβε το βραβείο Canal+.



Μέχρι σήμερα έχει προβληθεί σε πάνω από 20 χώρες και 40 φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων στα:

45o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, 2022: Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής

21ο Concorto Film Festival, 2022 (Ιταλία): Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής

Orvieto Cinema Fest 2022 (Ιταλία): Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους

18ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Kinemastik, 2022 (Μάλτα): Καλύτερη Ταινία

Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Δουβλίνου, 2022 (Ιρλανδία): Ειδική Μνεία

South East European Film Festival, 2022 (Λος Άντζελες, ΗΠΑ): Τιμητική Μνεία

28ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Σαράγιεβο, 2022 (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

28o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», 2022

Queer Lisboa 26, 2022 (Πορτογαλία)

Encounters Short Film and Animation Festival, 2022 (Μπρίστολ, Αγγλία)

AFI Fest (American Film Institute), 2022 (Λος Άντζελες, ΗΠΑ)

Chéris-Chéris, 28ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου LGBTQI+, 2022 (Παρίσι, Γαλλία)

51ο Festival du nouveau cinéma, 2022 (Μόντρεαλ, Καναδάς)

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Τελτζίδης, την μουσική η Kid Moxie, τη διεύθυνση φωτογραφίας ο Έβαν Μαραγκουδάκης, το μοντάζ ο Γιώργος Ζαφείρης και τα σκηνικά οι Εβελίνα Δαρζέντα και 'Αννα Ζώτου. Στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη, βρίσκονται οι 'Αντζελα Μπρούσκου, Μυρτώ Κοντονή, Ξένια Ντάνια, Λορένζο Σαρζάν, Kevin Zans Ansong, Jordan Genidogan και Βασίλης Κουτσογιάννης. Εκτέλεση Παραγωγής: Neda Film.