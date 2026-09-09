Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης σε ηλικία 54ων ετών.

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών και ώρα 17:40, όπως αναφέρει στο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Ελπίς».

Έλληνες καλλιτέχνες, συνάδελφοι και φίλοι του σπουδαίου ερμηνευτή είναι σοκαρισμένοι από την είδηση του θανάτου του, με αρκετούς από αυτούς να γράφουν το δικό τους «αντίο» στον καλλιτέχνη.

Τα social media έχουν κατακλύσει από συγκινητικές αναρτήσεις και ανάμεσα στα πρόσωπα που θέλησαν να εκφράσουν τη λύπη τους είναι και ο Φοίβος, με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεργάστηκε στα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Η συνεργασίας τους κράτησε για περίπου πέντε χρόνια, με τον Φοίβο αναφέρεται στον ερμηνευτή κάνοντας λόγο για έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο με προσωπικότητα.

Η συγκινητική ανάρτηση του Φοίβου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χωρούν εύκολα σε έναν αποχαιρετισμό και ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένας από αυτούς.

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Από το 2002 μέχρι το 2007 έζησα μαζί του μία από τις πιο δημιουργικές και έντονες περιόδους της μουσικής μου διαδρομής. Πέντε χρόνια γεμάτα τραγούδια, δίσκους, πρόβες, στούντιο, αγωνίες, χαρές, ανατροπές και πάνω απ’ όλα, μια αστείρευτη ανάγκη να κάνουμε κάτι διαφορετικό.

Ο Γιώργος είχε κάτι που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται. Είχε προσωπικότητα. Είχε ένστικτο. Είχε εκείνη τη σπάνια καλλιτεχνική ανησυχία που δεν τον άφηνε ποτέ να αρκεστεί στα ήδη γνωστά. Δεν φοβήθηκε να ρισκάρει, να αλλάξει, να εκτεθεί, να γίνει ο εαυτός του. Και γι’ αυτό κατάφερε να γίνει μοναδικός.

Γυρνώντας αυτή τη στιγμή πίσω, ακούω μέσα μου τραγούδια που συνδέθηκαν με μια ολόκληρη εποχή. Τραγούδια που έγιναν στιγμές, νύχτες, έρωτες, χωρισμοί, διασκεδάσεις, αναμνήσεις χιλιάδων ανθρώπων. Κι αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο προνόμιο ενός καλλιτέχνη: να συνεχίζει να υπάρχει μέσα στις ζωές των άλλων, μέσα από αυτό που δημιούργησε.

Γιώργο, η απουσία σου είναι από εκείνες που δύσκολα χωράει ο νους.

Σ’ ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη δημιουργική τρέλα, για όλα όσα τολμήσαμε μαζί και, κυρίως, για το αποτύπωμα που που αφήνεις στη μουσική μας.

Καλό ταξίδι.

Φοίβος».

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