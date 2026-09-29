«Παίρνουμε πολλά από τους πολλούς και τους επιστρέφουμε λίγα. Αυτή είναι η στρατηγική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» τόνισε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μίλησε στο Prisma Radio 91.6 και στον δημοσιογράφο Χρήστο Τσούτση για μια σειρά θεμάτων που άπτονται της επικαιρότητας με αιχμή του δόρατος την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ανέφερε ότι την ώρα που οι πολίτες καλούνται να αντιμετωπίσουν την πολύ υψηλή τιμή της αμόλυβδης και σε λίγο καιρό το αυξημένο κόστος του πετρελαίου θέρμανσης, τα διυλιστήρια εμφανίζουν υψηλά κέρδη και αυξημένες διανομές μερισμάτων. «Βλέπουμε με έναν πολύ γλαφυρό τρόπο τι σημαίνει ταξική πολιτική, τι σημαίνει αναδιανομή του εισοδήματος», σημείωσε, κάνοντας λόγο για αναδιανομή «εισοδήματος, πλούτου και ισχύος» από τα χαμηλότερα προς τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς παρουσίασε τέσσερις συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα:

• μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα κατώτατα επιτρεπτά όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

• μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 24% στο 6%,

• πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων και όχι μόνο στα πρατήρια,

• φορολόγηση κατά 90% των υπερκερδών των διυλιστηρίων.

Όπως ανέφερε, ΕΦΚ και ΦΠΑ αντιστοιχούν μαζί περίπου στο 52%-53% της τιμής της αμόλυβδης στην αντλία. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παρουσίασε, η μείωση των δύο φόρων θα μπορούσε να οδηγήσει την τιμή της αμόλυβδης περίπου στο 1,50 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου θέρμανσης περίπου στο 1,20 ευρώ.

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«Είναι μέτρα τα οποία είναι απολύτως εφαρμόσιμα και πρέπει να γίνουν τώρα», τόνισε, απορρίπτοντας παράλληλα τον κυβερνητικό ισχυρισμό ότι απαιτείται ειδική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση του ΕΦΚ.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά σε αυτές τις παρεμβάσεις, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υποστήριξε ότι πρόκειται για συνειδητή πολιτική επιλογή.

«Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια ως ένα φυσικό φαινόμενο, σαν ένα κακό της μοίρας μας. Την ίδια στιγμή όμως αντιμετωπίζει την ακρίβεια ως δημοσιονομική ευκαιρία», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, όταν οι τιμές αυξάνονται και οι συντελεστές των έμμεσων φόρων παραμένουν σταθεροί, αυξάνονται αυτομάτως και τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Με αυτόν τον τρόπο, κατά τον ίδιο, δημιουργούνται υπερπλεονάσματα τα οποία στη συνέχεια η κυβέρνηση διανέμει επιλεκτικά.

«Παίρνουμε πολλά από τους πολλούς και τους επιστρέφουμε λίγα. Αυτή είναι η στρατηγική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις προτάσεις των άλλων κομμάτων του προοδευτικού χώρου για την ενεργειακή κρίση, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναγνώρισε ότι υπάρχουν σημαντικά σημεία σύγκλισης.

«Οι προτάσεις που έχουν καταθέσει όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης των καυσίμων είναι πάνω-κάτω παρεμφερείς. Θεωρώ ότι κινούνται όλες σε μια σωστή κατεύθυνση και πράγματι μπορούμε να κάνουμε και μέτωπα πάνω σε αυτό», ανέφερε.

Τι δήλωσε για τον Αλέξη Τσίπρας και την ΕΛΑΣ

Διαχώρισε, ωστόσο, τη θέση της Νέας Αριστεράς από την οικονομική κατεύθυνση του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ, επικρίνοντας τόσο την αποδοχή του δημοσιονομικού πλαισίου που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και την αρχική απόρριψη της μείωσης των έμμεσων φόρων ως εργαλείου απέναντι στην ακρίβεια. Για τη λογική «ή εμείς ή κανείς», τόνισε ότι τέτοιες διατυπώσεις δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα του πολιτικού συστήματος. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υποστήριξε ότι η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ επικεντρώνονται σήμερα περισσότερο στον μεταξύ τους ανταγωνισμό για την πρωτοκαθεδρία στον προοδευτικό χώρο.

«Διαγωνίζονται και διαγκωνίζονται για το αργυρό μετάλλιο, ή μάλλον για το χρυσό μετάλλιο στον προοδευτικό χώρο. Ποιος θα είναι το αφεντικό στην πόλη μας», ανέφερε. Άσκησε επίσης κριτική στο πολιτικό στίγμα του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι οι θέσεις του κινούνται άλλοτε προς τα δεξιά και άλλοτε προς τα αριστερά και επιχειρούν να απευθυνθούν ταυτόχρονα σε διαφορετικά ακροατήρια. Κατά τον ίδιο, αυτή η επιλογή «θολώνει τα νερά» και δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου πολιτικού στίγματος.

«Καταθέτουμε ρεαλιστικές προτάσεις, ριζοσπαστικές όμως στην ουσία τους»

Για τη σημερινή κατάσταση της Νέας Αριστεράς, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναγνώρισε ότι η δημοσκοπική εικόνα δεν είναι θετική, υπογράμμισε όμως ότι το κόμμα συνεχίζει και περνά πλέον σε μια νέα φάση.

«Δεν έχει ρευστοποιηθεί η Νέα Αριστερά. Συνεχίζει, υπάρχει», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τα εγκαίνια των γραφείων στα Ιωάννινα ως «σήμα επανεκκίνησης της Νέας Αριστεράς ως κόμματος». Όπως είπε, μετά τα Ιωάννινα και την Πρέβεζα η πανελλαδική εξόρμηση συνεχίζεται στην Πάτρα και σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την αποσαφήνιση του πολιτικού στίγματος και της ταυτότητας του κόμματος. Για το ζήτημα των συνεργασιών, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υπογράμμισε ότι ο κατακερματισμός των δυνάμεων της Αριστεράς αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, διευκρινίζοντας ότι οι διαφορές που υπάρχουν είναι πολιτικές και όχι αποτέλεσμα προσωπικών αντιπαραθέσεων.

Πρότεινε να υπάρξει πολιτικός και προγραμματικός διάλογος πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα: ενέργεια, ακρίβεια, στέγαση, Παιδεία, Υγεία, φορολογική δικαιοσύνη και πόλεμο. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επιβεβαίωσε ότι το συνέδριο της Νέας Αριστεράς θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου, αντί για τα μέσα Οκτωβρίου όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, εξηγώντας ότι η αλλαγή οφείλεται κυρίως σε οργανωτικούς λόγους. Όπως είπε, στο συνέδριο θα συζητηθούν συνολικά η πολιτική φυσιογνωμία, η στρατηγική και η πορεία του κόμματος, ενώ συνέδεσε την ενίσχυση της Νέας Αριστεράς με τον στόχο της ευρύτερης ανασύνθεσης της Αριστεράς και της οικολογίας. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην επιλογή της Νέας Αριστεράς να ενισχύσει τη σχέση της με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κινήματα. «Επιλέξαμε έναν δύσκολο δρόμο», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να δίνει μάχες για το περιβάλλον, την ειρήνη και την Παλαιστίνη, τη φορολογική δικαιοσύνη και απέναντι στα καρτ.