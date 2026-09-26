Τι αναφέρει η ανακοίνωση.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε με ανακοίνωση της η Νέα Αριστερά το Σάββατο 26/9 με αφορμή δηλώσεις στελεχών της για την ακρίβεια και την αύξηση των τιμών.

«"Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύρηδες, έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη". Με μία φράση, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης συμπύκνωσε ολόκληρη την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργαζόμενοι των οποίων ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μήνα, οι ενοικιαστές που πρέπει να πληρώνουν πάνω από 50% του εισοδήματός τους για ένα σπίτι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι για την κυβέρνηση «κακομοίρηδες». «Νοικοκύρηδες» είναι προφανώς οι τράπεζες, τα funds, τα καρτέλ της ενέργειας και των τροφίμων και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που καταγράφουν κέρδη-ρεκόρ.

Η δήλωση του Χάρη Θεοχάρη δεν ήρθε όμως από το πουθενά. Μέσα σε λίγες ημέρες, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να χορηγείται για περισσότερο από δύο μήνες και πρότεινε τα χρήματα που θα «εξοικονομούνταν» να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για ανέργους που εισπράττουν επίδομα ενώ εργάζονται «μαύρα». Ο βουλευτής της ΝΔ Σπύρος Κουλκουδίνας επικαλέστηκε την κίνηση στους δρόμους ως «δείκτη ευημερίας» ότι η κοινωνία εξακολουθεί να «αντέχει» την ακρίβεια.

Τέσσερις δηλώσεις στελεχών της ΝΔ, ένα συμπέρασμα: ο άνεργος αντιμετωπίζεται ως υπεύθυνος για την ανεργία του και ο οικονομικά αδύναμος ως «κακομοίρης». Πρώτα φτωχοποιούν και λεηλατούν το εισόδημα της κοινωνίας και μετά της κουνάνε το δάχτυλο. Αυτός είναι ο ταξικός κυνισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλέον δεν χρειάζεται να μας πει εάν καλύπτει τα στελέχη του. Η δική του κυβερνητική πολιτική μας απαντά ξεκάθαρα το ερώτημα με προνόμια και ασυλία για τους ισχυρούς, ακρίβεια, ανασφάλεια για όλους τους υπόλοιπους. Ο Χάρης Θεοχάρης απλώς είπε φωναχτά αυτό που σκέφτεται η Νέα Δημοκρατία.

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Όμως η ώρα που η κοινωνία θα τους δώσει την απάντηση που τους αξίζει πλησιάζει» αναφέρει η ανακοίνωση.