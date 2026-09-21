Η νίκη της Die Linke στο Βερολίνο είναι μήνυμα για όλη την Ευρώπη, τονίζει η Νέα Αριστερά.

Ως ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα που ξεπερνά τα γερμανικά σύνορα και αξίζει να ακουστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη χαρακτήρισε η Νέα Αριστερά τη νίκη της Die Linke στις εκλογές του Βερολίνου.

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δείχνει πόσο κρίσιμη είναι η μάχη απέναντι στην ακροδεξιά. Η AfD ήρθε πρώτη με 38,2%, ενώ το SPD με 35,5% διατηρεί τη δυνατότητα συγκρότησης κυβέρνησης μαζί με τη Die Linke και τους Πράσινους.

«Το κόστος ζωής, η στέγαση, η εργασία και οι ανισότητες δεν αντιμετωπίζονται με φόβο, ρατσισμό και ακροδεξιά. Αντιμετωπίζονται με κοινωνικές πολιτικές, δημοκρατία και αλληλεγγύη», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το Βερολίνο δείχνει ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια μπορεί να εκφραστεί από την Αριστερά. Το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δείχνει τη σημασία της δημοκρατικής συνεργασίας απέναντι στην ενίσχυση της ακροδεξιάς.

«Η Αριστερά μπορεί να κερδίζει όταν μιλάει καθαρά για τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων και μετατρέπει την κοινωνική δυσαρέσκεια σε πολιτική προοπτική και ελπίδα», καταλήγει η ανακοίνωση.