«Μόνο ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται να μην μπορεί να ασκήσει πολιτική χωρίς την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημειώνει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Ο κ. Μητσοτάκης λέει ψέματα για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα», τονίζει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Ισχυρίζεται ότι πρέπει να ζητήσει ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η αλήθεια είναι ότι η φορολογία των καυσίμων αποτελεί ζήτημα εθνικής πολιτικής. Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συγκαλύψει τη δική του απροθυμία να μειώσει τη φορολογία των καυσίμων εν μέσω ενεργειακής κρίσης», αναφέρει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς και προσθέτει:

«Το ίδιο ακριβώς είχε κάνει με την περιβόητη επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τις πρακτικές τιμολόγησης των πολυεθνικών. Και τότε η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι πρόκειται πρωτίστως για ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας και ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για να παρέμβει.

Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε μειώσεις φόρων στα καύσιμα χωρίς να περιμένουν την «ειδική άδεια» που επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μόνο ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται να μην μπορεί να ασκήσει πολιτική χωρίς την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στη συνέχεια της ανάρτησής του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επισημαίνει: «Σήμερα η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι 1,75 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 60% σε σχέση με πέρυσι. Η απλή αμόλυβδη είναι ακριβότερη κατά 23,5% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025.

Την ίδια στιγμή, η κερδοφορία των ΕΛΠΕ ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 279%.

Κι όμως, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους μόνο για τα πρατήρια και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Όχι, βέβαια, για τα διυλιστήρια, εκεί όπου συσσωρεύονται τα μεγάλα υπερκέρδη.

Απαιτείται άμεσα:

Προσωρινή αναστολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα.

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων.

Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους.

Και, κυρίως, να σταματήσει ο κ. Μητσοτάκης να πουλάει κουτόχορτο και να παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια στις πλάτες των νοικοκυριών και των επαγγελματιών.

Δεν υπάρχει κάτι πιο προκλητικό για όσους βιώνουν την καθημερινή ανασφάλεια».