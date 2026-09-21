«Ο κ. Μητσοτάκης λέει ψέματα για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα», τονίζει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.
«Ισχυρίζεται ότι πρέπει να ζητήσει ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η αλήθεια είναι ότι η φορολογία των καυσίμων αποτελεί ζήτημα εθνικής πολιτικής. Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συγκαλύψει τη δική του απροθυμία να μειώσει τη φορολογία των καυσίμων εν μέσω ενεργειακής κρίσης», αναφέρει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς και προσθέτει:
«Το ίδιο ακριβώς είχε κάνει με την περιβόητη επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τις πρακτικές τιμολόγησης των πολυεθνικών. Και τότε η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι πρόκειται πρωτίστως για ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας και ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για να παρέμβει.
Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε μειώσεις φόρων στα καύσιμα χωρίς να περιμένουν την «ειδική άδεια» που επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης.
Μόνο ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται να μην μπορεί να ασκήσει πολιτική χωρίς την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Στη συνέχεια της ανάρτησής του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επισημαίνει: «Σήμερα η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι 1,75 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 60% σε σχέση με πέρυσι. Η απλή αμόλυβδη είναι ακριβότερη κατά 23,5% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025.
Την ίδια στιγμή, η κερδοφορία των ΕΛΠΕ ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 279%.
Κι όμως, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους μόνο για τα πρατήρια και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Όχι, βέβαια, για τα διυλιστήρια, εκεί όπου συσσωρεύονται τα μεγάλα υπερκέρδη.
Απαιτείται άμεσα:
- Προσωρινή αναστολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.
- Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα.
- Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων.
- Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους.
Και, κυρίως, να σταματήσει ο κ. Μητσοτάκης να πουλάει κουτόχορτο και να παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια στις πλάτες των νοικοκυριών και των επαγγελματιών.
Δεν υπάρχει κάτι πιο προκλητικό για όσους βιώνουν την καθημερινή ανασφάλεια».