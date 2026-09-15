«Την απάντηση στα ορφανά του Χίτλερ θα δώσει ο ελληνικός λαός, όσες μεταμορφώσεις κι αν κάνουν» γράφει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί να εμφανιστεί ξανά ως «πατριώτης», «αντισυστημικός» αλλά δεν μπορεί να σβήσει τη σβάστικα από το μπράτσο του σχολιάζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Τρεις μέρες πριν συμπληρωθούν 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, αποφυλακίζεται ο Η. Κασιδιάρης, καταδικασμένος για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, συνοδεύοντάς την με φωτογραφία από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από το εφετείο στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Συνεχίζει λέγοντας πως ο Ηλίας Κασιδιάρης «μπορεί να εμφανιστεί ξανά ως «πατριώτης», «αντισυστημικός», anti-woke ή οπαδός του Τραμπ. Μπορεί να αλλάξει συνθήματα και πολιτικό περιτύλιγμα. Δεν μπορεί να σβήσει τη σβάστικα από το μπράτσο του, ούτε την εγκληματική ιστορία της Χρυσής Αυγής. Στην Ελλάδα ξέρουμε τι σημαίνει φασισμός.

»Ξέρουμε επίσης πως η Ακροδεξιά αναζητά κάθε φορά μια νέα μεταμφίεσηγια να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο».

Καταλήγει λέγοντας πως «την απάντηση στα ορφανά του Χίτλερ θα δώσει ο ελληνικός λαός, όσες μεταμορφώσεις κι αν κάνουν. Δεν ξεχνάμε».

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