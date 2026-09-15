«Την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσω με επίσημο διάγγελμα στον ελληνικό λαό το όνομα του κόμματος, το κυβερνητικό πρόγραμμα, τους βουλευτές που είναι ήδη δραστήριοι μέσα στη Βουλή», είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης θα ανακοινώσει, μετά την αποφυλάκισή του σήμερα, την ίδρυση κόμματος την ερχόμενη Δευτέρα, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος με δηλώσεις του αμέσως μετά την αποφυλάκισή του.

Θα ανακοινώσει, επίσης, το… κυβερνητικό του πρόγραμμα, ενώ έκανε γνωστό πως έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με βουλευτές που «είναι ήδη δραστήριοι μέσα στη Βουλή».

«Την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσω με επίσημο διάγγελμα στον ελληνικό λαό που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό μου δίαυλο στο διαδίκτυο, το όνομα του κόμματος, το κυβερνητικό πρόγραμμα, τους βουλευτές που είναι ήδη δραστήριοι μέσα στη Βουλή και κυρίως τους λόγους που αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές», δήλωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlfrsv6tjwy1?integrationId=40599y14juihe6ly}