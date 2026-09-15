«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κοιτά την επανάκαμψη Κασιδιάρη και των αποτρόπαιων θέσεών του νίπτοντας τας χείρας της», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

«Σήμερα αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασμένος για διεύθυνση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Λίγο πριν αποφυλακιστεί, προαναγγέλλει με θράσος την επιστροφή του στην ‘κεντρική πολιτική σκηνή’», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η αποφυλάκιση Κασιδιάρη δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με πολιτική αθώωσή του, ούτε θα οδηγήσει στη λήθη για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Η ιστορία της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης και τα ηγετικά στελέχη της ούτε θα ξεχαστούν από τα «κοστούμια» που θα φορέσουν.

Η προσπάθεια του Ηλία Κασιδιάρη να επιστρέψει στην πολιτική επιβεβαιώνει ότι δεν έχουμε ξεμπλέξει με την Ακροδεξιά. Οι ναζί μπορεί να κρύβονται πίσω από νέα ονόματα, σύμβολα και εκλογικά οχήματα, αλλά ο ιδεολογικός πυρήνας του ρατσισμού, του αυταρχισμού, της βίας και της πατριδοκαπηλίας παραμένει απαράλλακτος.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κοιτά την επανάκαμψη Κασιδιάρη και των αποτρόπαιων θέσεών του νίπτοντας τας χείρας της. Από τη μία υποβαθμίζει την υπόθεση σε ζήτημα νομικίστικων ελιγμών κι από την άλλη υιοθετεί τη γλώσσα και την ατζέντα της Ακροδεξιάς και καλλιεργεί πολιτικά και ρητορικά το έδαφος πάνω στο οποίο επιχειρούν να επιστρέψουν οι ναζί. Εργαλειοποιεί, δε, τους ανταγωνισμούς στο εσωτερικό της Ακροδεξιάς, ελπίζοντας να περιορίσει τις δικές της εκλογικές ζημιές.

Καμία νομιμοποίηση, κανένα «ξέπλυμα», καμία κανονικοποίηση των ναζί. Η Αριστερά στέκεται πάντα απέναντι στην Ακροδεξιά και θα συνεχίσει να παλεύει, ώστε να μην εξαπλωθούν τα απάνθρωπα ιδανικά της. Κάθε δημοκρατική δύναμη έχει την υποχρέωση να συμβάλει ώστε να υψωθεί τείχος στον Κασιδιάρη και τους φανερούς ή αφανείς νοσταλγούς του Χίτλερ», συνεχίζει η Πατησίων και καταλήγει:

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«Η Νέα Αριστερά, στο πλευρό της κοινωνίας, θα μάχεται με όπλο τα ιδανικά της ισότητας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας ενάντια στην Ακροδεξιά. Και θα δίνει τον αγώνα αυτό παντού, στους θεσμούς, στις γειτονιές και στους κοινωνικούς αγώνες».