Για τη Σιγκαπούρη, ένα είναι το ζητούμενο: να αφήσουν οι πολίτες για λίγο τις οθόνες και να γυρίσουν σελίδα...

Είτε περιμένουν το τρένο είτε χαλαρώνουν σε μια καφετέρια, οι κάτοικοι μιας χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας ενθαρρύνονται να επιστρέψουν σε μια συνήθεια που υποχωρεί σταθερά: το διάβασμα.

Η Σιγκαπούρη ξεκίνησε αυτόν τον μήνα μια πενταετή εθνική εκστρατεία για την ενίσχυση της αναγνωστικής κουλτούρας, προσφέροντας μάλιστα μικρές χρηματικές ανταμοιβές σε όσους καταγράφουν στον κυβερνητικό ιστότοπο τον χρόνο που αφιερώνουν στο διάβασμα.

Το πρόγραμμα βασίζεται στη λογική του «gamification», δηλαδή στη μετατροπή μιας καθημερινής συνήθειας σε ένα είδος παιχνιδιού με πόντους και ανταμοιβές. Στόχος είναι να ενισχυθεί το διάβασμα σε μια εποχή όπου το ατελείωτο scrolling στα social media και η συνεχής κατανάλωση σύντομου διαδικτυακού περιεχομένου περιορίζουν την ικανότητα συγκέντρωσης. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως «brain rot».

«Το περιεχόμενο μικρής διάρκειας μας βοηθά να παραμένουμε ενημερωμένοι, όμως η ανάγνωση μεγαλύτερων κειμένων ενισχύει την προσοχή, την κριτική σκέψη και τη φαντασία», δήλωσε η επικεφαλής του National Library Board, Melissa Tam.

Πόσο πληρώνει η Σιγκαπούρη για το διάβασμα

Η ανταμοιβή, πάντως, είναι συμβολική. Για να κερδίσει κάποιος 1 δολάριο Σιγκαπούρης, περίπου 0,80 δολάρια ΗΠΑ, πρέπει να συμπληρώσει 50 ημέρες ανάγνωσης.

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Κάθε συνεδρία διάρκειας τουλάχιστον 15 λεπτών αποφέρει 20 εικονικά νομίσματα και χρειάζονται 1.000 για την εξαργύρωσή τους σε 1 δολάριο. Επιτρέπεται η καταγραφή μόνο μίας συνεδρίας την ημέρα.

Η πρωτοβουλία εφαρμόζεται πιλοτικά έως το τέλος του έτους και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αναγνωστικές συνήθειες υποχωρούν διεθνώς, ενώ παιδιά και ενήλικες περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μπροστά σε οθόνες.

Παρότι η Σιγκαπούρη βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις διεθνώς όσον αφορά τις αναγνωστικές επιδόσεις των μαθητών, το ενδιαφέρον των παιδιών για τα βιβλία φαίνεται να μειώνεται όσο μεγαλώνουν. Οι σχολικές υποχρεώσεις και η προετοιμασία για τις εξετάσεις αφήνουν όλο και λιγότερο χώρο για διάβασμα στον ελεύθερο χρόνο τους.

Το πρόγραμμα έχει προκαλέσει συζήτηση για το αν τα χρήματα μπορούν να προκαλέσουν αγάπη για τα βιβλία. Οι υποστηρικτές του, πάντως, θεωρούν ότι σε μια εποχή γεμάτη ψηφιακούς περισπασμούς ακόμη και μια μικρή οικονομική ανταμοιβή μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για να ξεκινήσει κάποιος το διάβασμα.

Αν λίγα δολάρια μπορούν να ανταγωνιστούν τη... ντοπαμίνη των αλγορίθμων, μένει να φανεί. Για τη Σιγκαπούρη, ένα είναι το ζητούμενο: να αφήσουν οι πολίτες για λίγο τις οθόνες και να γυρίσουν σελίδα...

Με πληροφορίες από CNN