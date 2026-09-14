Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιστράτευσε τις συναλλαγές με κάρτες για να αμφισβητήσει ότι «ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα». Μόνο που τα μαθηματικά δεν λένε πάντα ολόκληρη την ιστορία.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης όχι μόνο διαφωνεί με τη διαπίστωση ότι «ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα» - κάνοντας λόγο για «γραμμή» - αλλά έχει και στοιχεία για να το υποστηρίξει αυτό.

«Ποιο είναι το πιο αντικειμενικό κριτήριο για να δεις αν όντως τελειώνουν τα χρήματα στις 20 του μήνα; Το αν μπορούν να δίνουν χρήματα την τρίτη και τέταρτη εβδομάδα», είπε στο Action24, επικαλούμενος τις συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η δαπάνη την τέταρτη εβδομάδα του μήνα είναι μόλις κατά 3% χαμηλότερη σε σχέση με την πρώτη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlewfuhweq61?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το 3% δεν το έβγαλε, πάντως, από το μυαλό του. Προέρχεται από πρόσφατη ανάλυση του επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλη Αργυρού, η οποία βασίστηκε σε συγκεντρωτικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις δαπάνες με ελληνικές κάρτες από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2026. Η ανάλυση έδειξε όντως πτώση 3,4% της συνολικής δαπάνης μεταξύ πρώτης και τέταρτης εβδομάδας και 3% στις δαπάνες για σούπερ μάρκετ.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα βασικό πρόβλημα. Τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν αφορούν αποκλειστικά μισθωτούς, ούτε – τουλάχιστον από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί για την ανάλυση – υπάρχει διαχωρισμός ανά εισοδηματική κατηγορία.

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Με απλά λόγια, στο ίδιο συγκεντρωτικό αποτέλεσμα βρίσκεται ο εργαζόμενος των 900 ή 1.000 ευρώ, που ενδεχομένως περιορίζει δραστικά τις αγορές του όσο πλησιάζει το τέλος του μήνα, και εκείνος που έχει εισόδημα 3.000, 4.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ και συνεχίζει να καταναλώνει κανονικά. Η συνολική δαπάνη μπορεί έτσι να εμφανίζεται μειωμένη μόλις κατά 3,4%, χωρίς αυτό να μας λέει τι συμβαίνει ειδικά στα χαμηλότερα εισοδήματα.

Υπάρχει και κάτι ακόμη. Οι συναλλαγές με κάρτες δείχνουν πόσα ξοδεύουμε, όχι αν μας φτάνει ο μισθός. Δεν δείχνουν επίσης αν τα χρήματα που ξοδεύονται προέρχονται από τον μισθό, από αποταμιεύσεις ή – στην περίπτωση των πιστωτικών καρτών, τις οποίες ανέφερε – από πίστωση.

Άλλωστε, αν θέλουμε να μάθουμε εάν τα ελληνικά νοικοκυριά τα βγάζουν πέρα, υπάρχουν επίσημοι δείκτες που μετρούν ακριβώς την οικονομική τους στενότητα.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 86,2% των ελληνικών νοικοκυριών δήλωνε το 2024 ότι αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια δυσκολία να τα βγάλει πέρα. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 41,6%.

Τα νεότερα στοιχεία είναι επίσης αποκαλυπτικά: το 2025 το 50,5% του πληθυσμού στην Ελλάδα αδυνατούσε να αντιμετωπίσει ένα απρόβλεπτο έξοδο, ενώ σημαντικό μέρος των νοικοκυριών αντιμετώπιζε καθυστερήσεις στην πληρωμή βασικών υποχρεώσεων.

Μπορεί, λοιπόν, από τα στοιχεία των καρτών να προκύπτει ότι η κατανάλωση δεν «καταρρέει» μετά τις 20 του μήνα. Από αυτά, όμως, μέχρι το συμπέρασμα ότι «δεν τελειώνει ο μισθός» υπάρχει… θάλασσα και η άποψη που εξέφρασε ο Γραμματέας της ΝΔ μόνο ως λογικό άλμα μπορεί να χαρακτηριστεί.

Και ότι για ένα πολύ μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών τα χρήματα δεν φτάνουν, δεν αποτελεί απλώς λαϊκή έκφραση. Το καταγράφουν οι επίσημες στατιστικές.

Μ. Καλ.