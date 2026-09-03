«Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος άφησε τη χώρα με μισθό 650 ευρώ, ενώ σήμερα είναι στα 920 ευρώ να κουνάει το δάχτυλο», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Ο κ. Τσίπρας δεν έπεισε ότι έχει την απαραίτητη αξιοπιστία για να υλοποιήσει τα όσα λέει», δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποστηρίζοντας ότι το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού σχεδίασε το πρόγραμμα με προχειρότητα.

Ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ τάχθηκε υπέρ των συνεργασιών, των συναινέσεων και των συγκλίσεων, ενώ υποστήριξε πως στην κάλπη ο λαός θα αποφασίσει τι κυβέρνηση θέλει.

Τέλος σημείωσε ότι από χθες, Τετάρτη (2/9) πραγματοποιούνται δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη στον ελληνικό σιδηρόδρομο με 100% τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση.

Αναλυτικά:

«Δεν μπορεί ο Τσίπρας να κουνάει το δάχτυλο»

«Ο κ. Τσίπρας δεν έπεισε ότι έχει την απαραίτητη αξιοπιστία για να υλοποιήσει τα όσα λέει. Πάρα πολλά από αυτά τα οποία εξήγγειλε καταρχάς έχουν γίνει ήδη, όπως για παράδειγμα η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ή η αύξηση του κατώτατου μισθού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος άφησε τη χώρα με μισθό 650 € ενώ σήμερα είναι στα 920 να κουνάει το δάχτυλο. Και μια σειρά από άλλα πράγματα που δείχνουν ότι ενδεχομένως το επιτελείο του σχεδίασε με προχειρότητα», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Όταν ανακοινώνεις οικονομικά μέτρα κρίνεσαι από τους σοβαρούς σκεπτόμενους πολίτες για δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, από την αξιοπιστία σου για να τα υλοποιήσεις και δεύτερον, από τον προϋπολογισμό. Εγώ δεν είμαι της λογικής του πάμε να δούμε πόσο κάνει το κάθε μέτρο για να κάνουμε μια λογιστική κουβέντα. Αλλά αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι για παράδειγμα ανακοινώνεις ένα μέτρο για στέγαση. Το πρόβλημα στέγασης είναι υπαρκτό, το αναγνωρίζουμε, έχουν γίνει πολλά από τη δική μας κυβέρνηση, το Σπίτι μου Ι, το Σπίτι μου ΙΙ, η κοινωνική κατοικία μια σειρά από βοηθήματα για φοιτητές τα οποία διπλασιάστηκαν και τριπλασιάστηκαν από αυτά που παραλάβαμε από την κυβέρνηση Τσίπρα και έρχεται ο κος Τσίπρας και λέει «50.000 κατοικίες». Τι γη την έχει βρει για αυτές τις 50.000 κατοικίες; Το μέσο κόστος το έχει πει πόσο είναι γιατί με βάση συντηρητικές εκτιμήσεις στο real estate αυτό το κόστος ξεπερνά τα 7,5 δις ευρώ».

Για τα περί «Σημιτικού ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ»

«Η ΝΔ είναι μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη η οποία αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκά δεδομένα έχει πετύχει την πιο πλατιά κοινωνική συμμαχία από όλα τα αδελφά κόμματα στην ΕΕ. Αυτό το έχουμε πετύχει ακριβώς διότι έχουμε διευρυνθεί και δεν έχουμε περιχαρακωθεί προφανώς και εγώ και πολλοί συνάδελφοί μου έχουμε ιδεολογικά χαρακτηριστικά τα οποία προερχόμενοι από μικρά παιδιά στη ΝΔ είναι πιο συγκεκριμένα όμως συστεγαζόμαστε με ανθρώπους και από το Κέντρο και από τη δεξιά που μάλιστα ήρθαν στη ΝΔ πολύ πριν αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης», τόνισε για τις δηλώσεις του Νίκου Τσιούτσια.

«Ο λαός θα αποφασίσει τι θέλει»

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του Θανάση Σκορδά ότι, στο ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας ο κ. Σαμαράς θα μπορούσε να αναλάβει την πρωθυπουργία υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γραμματέας της ΝΔ τόνισε: «Τον κ. Σκορδά τον σέβομαι, έχει υπάρξει σημαντικό στέλεχος του κομματικού μηχανισμού της ΝΔ από εκεί και πέρα κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να μιλάμε άλλο για υποθέσεις και φήμες.

Ερωτηθείς αν συμμερίζεται την άποψη Γεωργιάδη ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι πιθανός κυβερνητικός εταίρος της ΝΔ στην περίπτωση μη αυτοδυναμίας, δήλωσε: «Είμαστε υπέρ των συναινέσεων, υπέρ των συγκλήσεων γι' αυτό και έχει πετύχει και η στρατηγική της διεύρυνσης από εκεί και πέρα η κάλπη θα δείξει ποιον θέλει ο ελληνικός λαός να είναι στην κυβέρνηση. Αν θέλει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να παίρνει γρήγορες αποφάσεις, να κινείται πιο δυναμικά, να μην καθυστερεί δηλαδή όπως άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που βλέπουμε με τρικομματικές, πεντακομματικές, οκτακομματικές και παραλύει πλήρως το κράτος. Όλα θα τα δείξει η επόμενη μέρα των εκλογών. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει τι θέλει προφανώς δεν θα συνεργαστούμε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στα δρομολογία Αθήνα-Θεσσαλονίκη του σιδηρόδρομου

«Τα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη από χθες εκτελούνται με 100% σηματοδότηση και 100% τηλεδιοίκηση. Συν του ότι ο πολίτης μπορεί μέσω του Railwaygov.gr μπορεί από το κινητό του να δει την ακριβή πορεία των αμαξοστοιχιών και να ξέρει ο γονιός που βάζει το παιδί του στο τρένο ότι το 24ωρο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ πιθανά ανθρώπινα λάθη τα εντοπίζει με αυτόματο τρόπο, με αυτόματες ειδοποιήσεις ώστε να μην ξανασυγκρουστούν ποτέ τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου, ένα δημόσιο έργο, εκτελείται στο χρόνο που έχουμε ανακοινώσει κι αυτό είναι ένα βήμα προς την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης», είπε κλείνοντας.