Είχε προηγηθεί καταγγελία από συγγενικά πρόσωπα, ενώ η μητέρα φέρεται να έχει αποχωρήσει από την οικογενειακή εστία.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας φιλοξενούνται τρία ανήλικα αδέρφια, ηλικίας 13, 8 και 7 ετών, μετά από καταγγελία για σοβαρή παραμέληση και υποσιτισμό.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr τα τρία αδερφάκια διέμεναν σε περιοχή του Δήμου Ζηρού. Μετά από καταγγελία συγγενικών προσώπων και κατόπιν κατεπείγουσας εισαγγελικής εντολής, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου και φιλοξενούνται. Στα παιδιά διαπιστώθηκαν συνθήκες που παραπέμπουν σε σοβαρή παραμέληση και υποσιτισμό, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνούν την υπόθεση.

Η καταγγελία συγγενών

Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε μετά από καταγγελία συγγενικών προσώπων, τα οποία ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές για την κατάσταση των παιδιών. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να έχει αποχωρήσει από την οικογενειακή εστία. Η Δικαιοσύνη και οι κοινωνικές υπηρεσίες εξετάζουν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα τρία ανήλικα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία και τη φροντίδα τους.

Παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ για την ασφάλεια των παιδιών

Στην υπόθεση παρενέβη δημόσια και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, θέτοντας ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο. Ο κ. Γιαννάκος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει αστυνομική φύλαξη για τα παιδιά και κατήγγειλε πως ο πατέρας τους βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου.

«Τα παιδιά δεν φυλάσσονται από την αστυνομία και ο πατέρας τριγυρνάει έξω από το νοσοκομείο. Εάν τα απαγάγει ποιος θα φταίει; Το νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να κάνει τον χωροφύλακα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Οι κοινωνικές υπηρεσίες και η Δικαιοσύνη αναμένεται να εξετάσουν το οικογενειακό περιβάλλον και τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν σε ασφαλές περιβάλλον.