Αναμένεται να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο και τι ακριβώς προηγήθηκε της συμπλοκής.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στα Γιαννιτσά, όταν ένας καβγάς μεταξύ δύο νεαρών ανδρών εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο, με αποτέλεσμα ένας 27χρονος να τραυματιστεί σοβαρά και να χρειαστεί νοσηλεία στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival, όλα ξεκίνησαν έπειτα από φραστικό επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ένας 26χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε τον 27χρονο, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο έδαφος.

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί επεισόδιο σε γνωστό κλαμπ της περιοχής, μεταξύ του 26χρονου και της κοπέλας του 27χρονου. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν εκτός του καταστήματος, όπου η ένταση συνεχίστηκε και η λογομαχία κατέληξε στη σωματική επίθεση.

Ο 27χρονος, μετά το χτύπημα, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε βαριά. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών, ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο και τι ακριβώς προηγήθηκε της συμπλοκής.