Θλίψη επικρατεί στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στο Μεσολόγγι, όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας 48χρονος αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο της πόλης.

Συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος ο 48χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο δωμάτιο εφημερίας το πρωί του Σαββάτου, ενώ το προηγούμενο βράδυ είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου.

Ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού ηλικίας 8 ετών, ενώ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.