Οι πρωταγωνιστές - Πού αναφέρεται η παράσταση.

«Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;

200 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε τον «Διάλογο», όπου τρία πρόσωπα, ο Ποιητής, ένας Φίλος του και ο Σοφολογιότατος συζητούν γύρω από το γλωσσικό ζήτημα, με φόντο τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Μεσολόγγι. Όσα συμπληρώνονται φέτος κι από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Τη μοναδική πόλη του κόσμου που φέρει τον τίτλο της «Ιεράς Πόλης», χωρίς το προσωνύμιο αυτό να συνδέεται με θρησκευτικούς λόγους, συμβολίζει διαχρονικά τον αγώνα για ελευθερία.

Πολεμιστές και γυναίκες με αντρικά ρούχα, έχοντας στην αγκαλιά τους τα ναρκωμένα με όπιο παιδιά τους, αποφασίζουν να επιχειρήσουν την ηρωική έξοδο στις 10 Απριλίου 1826, το Σάββατο του Λαζάρου, ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων. Ένα απαύγασμα του αγόγγυστου αγώνα των ανθρώπων για ανεξαρτησία, μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία. Σε ομιλία του, ο Νικηφόρος Βρεττάκος καλούσε όλους τους Έλληνες να «συνδιαλλαγούν» με τους Μεσολογγίτες. Η πράξη τους συγκλόνισε όλη την Ευρώπη: «Το Μεσολόγγι δεν υπάρχει πια!». Η απάντηση, άλλωστε, του Μέτερνιχ στον σουλτάνο αποδεικνύει περίτρανα τη σημασία του γεγονότος: «Δεν θα μπορέσουμε στο μέλλον να σας βοηθήσουμε… Μεσολάβησε το Μεσολόγγι».

Η πόλη των «Ελεύθερων Πολιορκημένων» νοηματοδότησε πανανθρώπινες αξίες. Το ρέκβιεμ του Μεσολογγίου δεν υπήρξε παρά το θεμέλιο για την οικοδόμηση μιας Ελλάδας ανεξάρτητης και ελεύθερης. Η ιστορία του αποτελεί φάρο για όλους τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» αυτού του κόσμου. Πώς δηλαδή καταφέρνεις να παραμένεις ελεύθερος, όσο ο κλοιός γύρω σου και μέσα σου στενεύει. Κι όσο κι αν οι μέρες είναι πονηρές, η φράση του Διονύσιου Σολωμού: «Τα στήθια συχνά εκούρασα ποτέ την καλοσύνη» αντηχεί σαν ευχή, εθνική, πανανθρώπινη, μακριά από κάθε δόγμα και μισαλλοδοξία.

Σκηνοθέτης: Μάνος Καρατζογιαννης

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ηθοποιοί: Βίκυ Βολιώτη, Δημήτρης Γεωργιάδης, Μαρία Ζορμπά, Μάνος Καρατζογιάννης, Μαρίνα Μάλλιου, Γιάννης Τσορτέκης

Ερμηνεία - Μουσική «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»: Μαρίζα Κωχ

Στις παραστάσεις στο θέατρο «Σχολείον της Αθήνας-Ειρήνη Παπά» συμμετέχει ο Ιστορικός Σπύρος Αλεξίου.