Στο τέλος του 2025, το σύνολο του ενεργητικού της IBM Ελλάς ανερχόταν σε 87,205 εκατ. ευρώ, έναντι 87,415 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Στα 117,993 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της IBM Ελλάς Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφοριών ΑΕ το 2025, έναντι 111,271 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 6,722 εκατ. ευρώ ή περίπου 6%.

Οι πωλήσεις προϊόντων αυξήθηκαν στα 35,892 εκατ. ευρώ από 28,785 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών διαμορφώθηκαν στα 82,101 εκατ. ευρώ, έναντι 82,286 εκατ. ευρώ το 2024.

Το κόστος παροχής υπηρεσιών ανήλθε σε 59,644 εκατ. ευρώ, από 60,033 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε σε 37,829 εκατ. ευρώ από 27,875 εκατ. ευρώ. Συνολικά, το κόστος πωληθέντων και παροχής υπηρεσιών διαμορφώθηκε σε 97,473 εκατ. ευρώ, έναντι 87,908 εκατ. ευρώ το 2024. Ως αποτέλεσμα, το μεικτό λειτουργικό κέρδος διαμορφώθηκε στα 20,520 εκατ. ευρώ, από 23,363 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,614 εκατ. ευρώ, έναντι 7,869 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ μετά από φόρο εισοδήματος 1,549 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 5,065 εκατ. ευρώ, από 6,145 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 17,39% από 21% το 2024, το περιθώριο καθαρού κέρδους σε 4,29% από 5,52%, ενώ ο δείκτης EBITDA προς πωλήσεις υποχώρησε σε 7,06% από 8,23%. Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης, η μείωση των κερδών προ φόρων συνδέεται με την αύξηση του κόστους πωληθέντων και του κόστους παροχής υπηρεσιών.

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Στο τέλος του 2025, το σύνολο του ενεργητικού της IBM Ελλάς ανερχόταν σε 87,205 εκατ. ευρώ, έναντι 87,415 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιορίστηκαν σε 34,158 εκατ. ευρώ από 42,338 εκατ. ευρώ, ενώ οι απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις του κυκλοφορούντος ενεργητικού αυξήθηκαν σε 28,394 εκατ. ευρώ από 23,138 εκατ. ευρώ.

Αύξηση στις συνολικές υποχρεώσεις

Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 78,609 εκατ. ευρώ, από 66,835 εκατ. ευρώ, με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να διαμορφώνονται σε 55,590 εκατ. ευρώ και τις μακροπρόθεσμες σε 23,019 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν σε 8,596 εκατ. ευρώ από 20,580 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Κατά τη χρήση καταγράφηκε διανομή μερισμάτων ύψους 17 εκατ. ευρώ, έναντι 3,436 εκατ. ευρώ το 2024. Στο τέλος του έτους τα κέρδη εις νέον ανέρχονταν σε 16,766 εκατ. ευρώ, έναντι 28,699 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Σε επίπεδο ταμειακών ροών, οι λειτουργικές δραστηριότητες εμφάνισαν καθαρές εκροές 1,721 εκατ. ευρώ, έναντι εισροών 17,947 εκατ. ευρώ το 2024. Οι επενδυτικές δραστηριότητες παρουσίασαν καθαρές εκροές 559 χιλ. ευρώ και οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες εκροές 5,9 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν συνολικά κατά 8,180 εκατ. ευρώ μέσα στη χρήση και έκλεισαν στα 34,158 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της IBM Ελλάς Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφοριών ΑΕ αναφέρει ότι αναμένει διατήρηση της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια, ενώ εκτιμά ότι η εταιρεία διαθέτει επαρκή ρευστότητα για την κάλυψη των υποχρεώσεών της κατά το επόμενο έτος.