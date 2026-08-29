Για τις ανοικτές κατοικίες ισχύει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα, καθώς η σχετική διαδικασία είχε διαφορετική καταληκτική ημερομηνία.

Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 για την έκδοση των βεβαιώσεων επιλεξιμότητας που αφορούν κλειστές κατοικίες, αλλά και διεύρυνση των κριτηρίων χρηματοδότησης, προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις για τη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις για την αξιοποίηση κλειστών κατοικιών, την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά.

Πώς εκδίδεται η βεβαίωση επιλεξιμότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας anakainisi.gov.gr, αλλά και μέσω του gov.gr, στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία» και στην υποκατηγορία «Επιδοτήσεις πολιτών».

Η διαδικασία του ελέγχου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ το αποτέλεσμα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο μέσω SMS και email.

Η πλατφόρμα αντλεί αυτοματοποιημένα στοιχεία από τις αρμόδιες βάσεις δεδομένων, μεταξύ άλλων από την ΑΑΔΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να πραγματοποιείται ο έλεγχος επιλεξιμότητας του ακινήτου.

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Τι αλλάζει στα κριτήρια

Οι νέες ρυθμίσεις διευρύνουν σημαντικά τη δυνατότητα συμμετοχής στη δράση.

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά το απαιτούμενο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στις κλειστές κατοικίες. Το ελάχιστο ποσοστό μειώνεται από 50% σε 20%, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος.

Παράλληλα, αυξάνεται κατά 100% το ανώτατο όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο διαμορφώνεται πλέον στις 100 kWh, για κλειστές κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενες, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτηση διακοπής ή διακοπή ηλεκτροδότησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας.

Περισσότεροι ιδιοκτήτες μπορούν να ενταχθούν

Η διεύρυνση των κριτηρίων έχει ως στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των ιδιοκτητών που μπορούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα και να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων τους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ήδη εκδοθεί περισσότερες από 61.000 Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν ξεπεράσει τους 250.000.

Η αυξημένη συμμετοχή αποτυπώνει το ενδιαφέρον ιδιοκτητών για την ενεργοποίηση ακινήτων που παραμένουν κλειστά και δεν αξιοποιούνται.

Η νέα προθεσμία

Η νέα καταληκτική ημερομηνία αφορά τις κλειστές κατοικίες, για τις οποίες η προθεσμία έκδοσης της Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Μετά την έκδοση της βεβαίωσης, οι δικαιούχοι θα μπορούν να περάσουν στο επόμενο στάδιο της δράσης και να υποβάλουν αίτηση στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνισης.

Για τις ανοικτές κατοικίες ισχύει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα, καθώς η σχετική διαδικασία είχε διαφορετική καταληκτική ημερομηνία.

Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος

Η «Ανακαίνιση Κατοικίας» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και αποτελεί μέρος της προσπάθειας αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος μέσω της αξιοποίησης του υφιστάμενου αποθέματος κατοικιών.

Η λογική της δράσης είναι να επιστρέψουν στην αγορά κατοικίες που παραμένουν κλειστές, ενώ παράλληλα να βελτιωθεί η ενεργειακή τους απόδοση και να περιοριστεί το κόστος στέγασης για τα νοικοκυριά.

Με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ και τα κριτήρια να διευρύνονται, η νέα παράταση δίνει επιπλέον χρόνο στους ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών να ελέγξουν την επιλεξιμότητά τους και να εξασφαλίσουν τη σχετική βεβαίωση.

Η 30ή Σεπτεμβρίου αποτελεί πλέον την κρίσιμη ημερομηνία για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα και να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο για την ανακαίνιση του ακινήτου τους.