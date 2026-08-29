Ο Χάραλντ Ε΄ ανέλαβε τον νορβηγικό θρόνο το 1991, διαδεχόμενος τον πατέρα του, βασιλιά Όλαφ Ε΄, και αποτέλεσε επί δεκαετίες κεντρικό θεσμό της σύγχρονης Νορβηγίας.

Τα συλλυπητήριά του στη βασιλική οικογένεια, τον λαό και την κυβέρνηση της Νορβηγίας για την απώλεια του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το υπουργείο εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την είδηση του θανάτου του Νορβηγού βασιλιά, υπογραμμίζοντας τη μακρόχρονη προσφορά και την αφοσίωσή του στη χώρα.

«Η δια βίου υπηρεσία του και η αφοσίωσή του στη Νορβηγία θα τιμηθούν με σεβασμό στη μνήμη του», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στο μήνυμά του.

{https://x.com/GreeceMFA/status/2093425711440966075}

Παράλληλα, η ελληνική διπλωματική αρχή απηύθυνε συλλυπητήρια προς τη Βασιλική Οικογένεια της Νορβηγίας, τον νορβηγικό λαό και την κυβέρνηση της χώρας, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.