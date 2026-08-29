Τα ευρήματα παρουσιάζονται σε προκαταρκτική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο αρχαιολογικό περιοδικό Liber Annuus της Ιερουσαλήμ.

Ένα εύρημα που έρχεται να φωτίσει την αρχαία τοπογραφία της Ιερουσαλήμ αποκαλύφθηκε κάτω από τον Ναό του Παναγίου Τάφου, στον χώρο όπου η χριστιανική παράδοση τοποθετεί τον Γολγοθά και τον τάφο του Ιησού.

Σύμφωνα με τη New York Post, οι αρχαιολογικές έρευνες έφεραν στο φως ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον τοπίο, με λαξευμένους στον βράχο τάφους, ίχνη παλαιού λατομείου, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ελαιόδεντρα, αμπέλια και στοιχεία που παραπέμπουν στην ύπαρξη αρχαίου κήπου. Τα ευρήματα παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες με τις περιγραφές που συναντώνται στα Ευαγγέλια για την περιοχή όπου, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, τάφηκε ο Ιησούς.

Ένα διαφορετικό τοπίο από τη σημερινή εικόνα

Η σημερινή μορφή της Ιερουσαλήμ και ιδιαίτερα η πυκνοδομημένη περιοχή γύρω από τον Πανάγιο Τάφο δεν αφήνει εύκολα να φανταστεί κανείς πώς έμοιαζε η περιοχή πριν από σχεδόν δύο χιλιετίες.

Οι ανασκαφές, ωστόσο, αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική εικόνα. Κάτω από τον ναό υπήρχε ένα τοπίο στο οποίο συνυπήρχαν λατομικές δραστηριότητες, ταφικοί χώροι και γεωργικές εκτάσεις. Τα ίχνη βλάστησης και καλλιέργειας, σε συνδυασμό με τους λαξευμένους τάφους, συνθέτουν ένα σκηνικό που παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της περιοχής κατά την περίοδο κατά την οποία τοποθετείται ιστορικά η ζωή και ο θάνατος του Ιησού.

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Τι βρέθηκε κάτω από τον Ναό

Στα σημαντικότερα ευρήματα περιλαμβάνονται τάφοι που έχουν λαξευτεί απευθείας στον βράχο, καθώς και κατάλοιπα ενός παλαιότερου λατομείου.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν ενδείξεις για καλλιεργημένες εκτάσεις, μεταξύ άλλων ελαιόδεντρα και αμπέλια, ενώ οι αρχαιολόγοι αναφέρουν και στοιχεία που συνδέονται με έναν αρχαίο κήπο.

Η παρουσία αυτών των στοιχείων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενισχύει την εικόνα μιας περιοχής που κατά την αρχαιότητα δεν ήταν αποκλειστικά αστικός χώρος, αλλά περιλάμβανε και φυσικά και αγροτικά χαρακτηριστικά.

Οι ανασκαφές και η επιστημονική μελέτη

Τα νέα στοιχεία προέκυψαν στο πλαίσιο πολυετών αρχαιολογικών ερευνών που πραγματοποιούνται μέσα και κάτω από τον Ναό του Παναγίου Τάφου.

Ιταλοί αρχαιολόγοι συμμετέχουν στις ανασκαφές, οι οποίες έχουν στόχο να αποκαλύψουν σταδιακά την ιστορία της περιοχής και τις αλλαγές που υπέστη στο πέρασμα των αιώνων.

Τα ευρήματα παρουσιάζονται σε προκαταρκτική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο αρχαιολογικό περιοδικό Liber Annuus της Ιερουσαλήμ.

Η σημασία για την παράδοση του Παναγίου Τάφου

Η αρχαιολογική ανακάλυψη δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη για την ταυτοποίηση του τάφου του Ιησού. Παρέχει, όμως, νέα δεδομένα για το πώς ήταν διαμορφωμένη η περιοχή γύρω από τον σημερινό Πανάγιο Τάφο κατά την αρχαιότητα.

Το γεγονός ότι οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν συνδυασμό ταφικών χώρων, λατομείου και καλλιεργημένου τοπίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς παραπέμπει σε ένα περιβάλλον που βρίσκεται κοντά στην εικόνα της περιοχής όπως αυτή έχει μεταδοθεί μέσα από τις αρχαίες περιγραφές.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι επόμενες αναλύσεις των ευρημάτων αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τη χρονολόγηση, τη χρήση και την εξέλιξη του χώρου.

Για την αρχαιολογία, κάθε νέο στοιχείο που προστίθεται στην εικόνα της Ιερουσαλήμ της εποχής εκείνης είναι σημαντικό. Για την ιστορία του χριστιανισμού, όμως, τα ευρήματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς αφορούν έναν από τους σημαντικότερους και πλέον φορτισμένους θρησκευτικούς χώρους στον κόσμο.